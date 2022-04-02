Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Açıklaması - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 17. haftasında Hakkarigücü Spor, Dudulu kadın takımını 6-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkarigücü kadın futbol takımı, Dudulu kadın futbol takımı ekibini konuk etti.

Grupta üst sıraları hedefleyen Hakkarigücü, 6-0 galibiyetle puanını 37' çıkararak 3. sıraya yerleşti.

Karşılaşmayı Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi.