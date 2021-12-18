Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Beşiktaş Vodafone: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada soldan kazanılan korner atışını Berna kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Fenerbahçe savunmasının sektirdiği top arka direkteki Yağmur'un önünde kaldı. Yağmur yaptığı dokunuşla topu filelere yolladı. 1-0
26. dakikada orta sahanın sağından kazanılan serbest arışı Berna kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Zuhal'ın uzaklaştırmak istediği top Arzu'da kaldı. Arzu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta topa hareketlenen Kennya, rakibinden sıyrılıp kaleci Fatma'yla karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1
69. dakikada Seda Nur'un pasında topuğuyla düzeltip ceza sahasına giren Yağmur, Narin tarafından düşürülünce hakem Neslihan Muratdağı penaltı noktasını gösterdi. Yağmur'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi son anda topu kornere tokatladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Neslihan Muratdağı xx, Nimet Altunkıran xx, Figen Eleman xx
Beşiktaş: Fatma xxx, Berna xxx, Zeynep Gamze xx, Giovanna xxx, Can su Nur xx, Seda Nur xx, Gizem xxx (Başak dk. 77 xx), Elif xxx, Mariana Santos xxx, Arzu xxx (Melike dk. 82 '), Yağmur xxx (Berivan dk. 90+3 ')
Yedekler: Maryam, Elife, Nazlı, Çiğdem, Esra, Zeynep K.
Teknik Direktör: Mesut Kır
Fenerbahçe: Ezgi xxx, Merve x (Demet dk. 46 xx), Narin x, Nina xx, Cansu xx, Erin xx, Fatma xx, Mariana x, Shameeka ' (Neslihan dk. 4 x (Setenay dk. 46 x), Berdan xx, Kennya xxx
Yedekler: Zuhal, Zeynep, Emine, Beyzanur, Songül, Zeynep Ülkü, Dilan
Teknik Direktör: Nihan Su
Goller: Yağmur (dk. 11), Arzu (dk. 26) (Beşiktaş), Kennya (dk. 39) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cansu, Kennya, Demet (Fenerbahçe)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Beşiktaş Vodafone: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika