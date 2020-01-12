Turkcell Kulüpler Kros Ligi sezonu Mersin'de açıldı

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2020 sezonu birinci kademe yarışları Mersin'de yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin destekleriyle Yenişehir Kros Parkuru'nda dün gerçekleştirilen yarışlara 23 ilden 56 takım ve 356 sporcunun katıldığı belirtildi.

Yarışmada 20 yaş altı kadınlar 4 kilometre, 20 yaş altı erkekler 6 kilometre, büyük kadınlar 6 kilometre ve büyük erkekler 10 kilometre koştu.

Düzenlenen yarışlarda 20 yaş altı kadınlarda Fenerbahçe Spor Kulübü takımı şampiyonluk elde etti.

Yarışmada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Dilek Öztürk birinci, Batman Petrol Spor Kulübünden Ruken Tek ikinci ve İstanbul Enka Spor Kulübünden Tuba Akdoğan üçüncü oldu.

Aynı kategoride erkeklerde şampiyon takım Darıca Belediyesi Spor Kulübü olurken, birinci Darıca Belediyesi Spor Kulübünden Ömer Amaçtan, ikinci aynı kulüpten İslam Taşçı, üçüncü ise Fenerbahçe Spor Kulübünden İbrahim Karateker elde etti.

Büyük kadınlar kategorisinde takım şampiyonluğunu Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği elde etti.

Yarışta Kasımpaşa Spor Kulübü Derneğinden Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği, İstanbul Enka Spor Kulübünden Esma Aydemir ikinciliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yayla Kılı üçüncülüğü kazandı.

Büyük erkekler kategorisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü takımı şampiyon oldu. Birinciliği Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübünden Getaye Fısseha Gelow, ikinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Sezgin Ataç, üçüncülüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübünden Saffet Elkatmış kazandı.

Dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit verdi.