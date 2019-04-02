Son Dakika Haberleri: Turkcell, Kurumları, Yazılım Tabanlı Sd-Wan Teknolojisi ile Güçlendiriyor

Turkcell, Kurumları, Yazılım Tabanlı Sd-Wan Teknolojisi ile Güçlendiriyor

1 saat önce

Turkcell, dijital bir Türkiye için kurumları, yazılım tabanlı SD-WAN teknolojisi ile güçlendiriyor.

Turkcell, Kurumları, Yazılım Tabanlı Sd-Wan Teknolojisi ile Güçlendiriyor, System.String[]
Turkcell, dijital bir Türkiye için kurumları, yazılım tabanlı SD-WAN teknolojisi ile güçlendiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sağlamaya ve kurumların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.

Kurumların uçtan uca bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek elden sunan Turkcell, şimdi de SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetlerini dijitalleştiriyor.

SD-WAN çözümleri, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltırken, kaynakların daha iyi yönetilmesine ve tek bir cihaz üzerinden çoklu katma değerli hizmet sunulmasına imkan sağlıyor. Ürüne bağlı gelişen kurumsal teknoloji hizmetlerinin yarattığı karmaşayı ve kaynak israfını önlemek için kurumlar, Turkcell'in SD-WAN hizmetini tercih ediyor.

- Tüm çözümler tek adreste

Kurumsal müşteriler Turkcell ile eş zamanlı olarak erişim hizmeti, SD-WAN hizmet platformu, katma değerli güvenlik servisleri ve tüm sürecin yönetim ve desteğini tamamen çözüyor. Böylece her hizmet için farklı tedarikçi kullanımını ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor.

Kesintisiz işlem imkanı sağlayacak olan Turkcell SD-WAN hizmeti ile hızlıca şube açılışı, veri taşıma, raporlama, ağ izleme, uygulama destekli önceliklendirme, güvenlik hizmetleri devreye alınabilirken, ağ birleştirme yöntemiyle de yüksek bant genişliği sağlanabiliyor.

Turkcell güvencesi ile SD-WAN hizmetine erişmek isteyen şirketler, Turkcell Bulut satış portalından yeni şube açma, mevcut hizmete ek yeni hizmet ekleme, sipariş, provizyon ve kurulum işlemlerini, tek ekrandan yönetebilecek. Ayrıca, bu çözüm müşteriye kendi kurulumunu yapma imkanı da sağlayacak.

SD-WAN teknolojisi, hat birleştirme ile yüksek bant genişliği kullanım imkanı, tek cihaz ile çoklu hizmet yönetimi, detaylı görüntüleme ve raporlama ile ağı anlık takibi sağlarken, maliyetten ve zamandan tasarruf ve uygulama bazlı trafik mühendisliği avantajı sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:39 Kaynak: AA

Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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