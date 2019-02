Turkcell'li Atletler Avrupa Seferinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.



31 yaşındaki Yavuz Can'ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor.



7 madalyamız var



Türkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena'da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:



Kadınlar



Mizgin Ay 60 metre



Şevval Avaz 60 metre Engelli



Özlem Kaya 1500 metre



Emel Dereli Gülle Atma



Erkekler



Emre Zafer Barnes 60 metre



Kayhan Özer 60 metre



Aykut Ay 60 metre



Mikdat Sevler 60 metre Engelli



Yavuz Can 400 metre



Salih Tekgöz 800 metre



Ramazan Özdemir 3000 metre



Alperen Acet Yüksek Atlama



Can Özüpek Üç Adım Atlama



Necati Er Üç Adım Atlama



Osman Can Özdeveci Gülle Atma - İSTANBUL

