Son Dakika Haberleri: Turkcell'li yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da
Son Dakika Ekonomi Haber

Turkcell'li yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da

2 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlar 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turkcell'li yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlar 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 9-15 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 4'ü erkek, 4'ü kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Türkiye Delegasyonu'nun Arapça eğitim-öğretim yılı mesajına tepki
Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell'li yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]