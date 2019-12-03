Turkcell'li yüzücüler Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli bir gelişim sağlayan Türk yüzmesinin yıldızları, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olduklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzmede başlattığımız uzun süreli iş birliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, elde edilen başarıları gururla takip ediyoruz. Şimdi sırada Glasgow'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası var. Burada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası tarihi boyunca 1999'da Derya Büyükuncu ile bir gümüş, 2015'te de Viktoria Zeynep Güneş'le iki bronz madalya kazanmayı başarmıştı. Milli sporcular Glasgow'da düzenlenecek ve 8 Aralık'ta tamamlanacak olan 20. LEN Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda hem bu sayıyı arttırmak hem de 2020 Olimpiyat Oyunları için A Barajı'nı aşmaya çalışacak. Bugüne kadar 4 milli yüzücü, 5 disiplinde Tokyo vizesini almayı başarmıştı.

Glasgow'da bu hedeflerle havuza girecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:

"Kadınlarda; Ekaterina Avramova, Zehra Duru Bilgin, Beril Böcekler, İlknur Nihan Çakıcı, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Gizem Güvenç, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Gülşen Beste Samancı, Merve Tuncel ve Nida Eliz Üstündağ. Erkeklerde ise Yalım Acımış, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar, Metin Aydın, Kerim Jerome Basikoğlu, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Güreş, İskender Baslakov, Berkay Ömer Öğretir, Berk Özkul ve Hüseyin Emre Sakçı."