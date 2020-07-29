Turkcell'liler bayram kutlamalarını BiP'te ücretsiz yapacak

Kurban Bayramı boyunca iletişim ve yaşam platformu BiP'ten yapılan sesli ve görüntülü görüşmeler, Turkcell abonelerinin internet kotasından düşmeyecek.

Turkcell açıklamasına göre, BiP, Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmanın ilk adreslerinden biri olacak.

BiP'ten yapılan sesli ve görüntülü görüşmeler, Turkcell abonelerinin internet kotasından düşmeyecek.

Öte yandan, BiP "Keşfet" bölümünde yer alan #senyapdiye kanalına gelenler, bayram boyunca 30 dakika sesli ve görüntülü görüşme yaparak günlük 1 GB kazanabilecek.

Ayrıca, sevdiklerine harçlık vermek isteyenler Paycell altyapısını kullanan BiP'le cepten cebe kolayca dijital harçlık gönderebilecek.

Kullanıcılar, BiP üzerinden harçlık gönderebilmek için IBAN ya da hesap numarası gibi karmaşık bilgiler kullanmadan, herhangi bir zaman veya mekan kısıtlamasına takılmadan, bir tek telefon numarası ile kolaylıkla para transferi yapabilecek.

Kurbanlıkların küpe sorgusu BiP'te

BiP'in "Keşfet" bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek.

Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın BiP'teki kanalı "Küpe Sorgulama Servisi" üzerinden sorgulayanlar; hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere erişebilecek.

Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabiliyor.

Ramazan Bayramı boyunca BiP'ten yapılan toplam arama sayısı 2 katına çıkarken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi de yüzde 35 artmıştı.

Sevdiklerinin bayramını kutlamak için BiP'i seçen kullanıcılar; en fazla İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana ve İzmir'den arama yapmıştı.