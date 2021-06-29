Üye Girişi
Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek - Son Dakika

Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek

29.06.2021 12:52
Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek, System.String[]

Turkcell, müşterilerini yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturduğunu duyurdu.

Turkcell, müşterilerini yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturduğunu duyurdu. Yurt dışında 5G servis hizmeti almak isteyen müşterilerin, Almanya'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar anlaşmalı 29 ülkede 5G teknolojisinden yararlanabileceği belirtildi.

Turkcell, müşterilerinin 5G'yi yurt dışında deneyimleyebilmesi için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Operatör müşterilerinin Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Romanya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini deneyimleyebileceği kaydedildi.

'BİR İLKE İMZA ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yurt dışında 5G deneyimi sunarak Türkiye'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Turkcell olarak en büyük önceliğimiz, müşterilerimizi her zaman yenilikçi teknolojilerle buluşturarak onlara benzersiz bir hizmet kalitesi sunmak. Bugün itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz 29 ülkede artık ayrıcalıklı olarak 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Müşterilerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en yeni teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

'ALMANYA'DAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE 29 ÜLKEDE KULLANILABİLİYOR'

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Turkcell'liler, yurt dışında Turkcell'in anlaşmalı olduğu ülkelerdeki operatörler üzerinden 5G teknolojisini deneyimleyerek, 5G'nin sunduğu hız ve rahatlığın keyfini sürüyor. Yurt dışında 5G servisinin sağlandığı ülkeler arasında Almanya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman ve Vatikan yer alıyor. 5G deneyimini bugünden yaşamak için donanımı ve yazılımı 5G teknolojisini destekleyen telefona sahip Turkcell müşterilerinin, anlaşmalı ülkelere gittiklerinde telefonlarına gelecek SMS'deki adımları izlemeleri yeterli oluyor" ifadelerine yer verildi.

5G deneyimini yurt dışında yaşayabilmek için 5G özelliği aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor. Turkcell müşterileri; 5G hizmetini deneyimlemek için ek bir ücret ödemiyor, dolaşım paketleri ve tarifeleri kapsamında aynı şekilde ücretlendirilmeye devam ediyor.


Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 14:16 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı 13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı 12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu 11:05 Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı

Son Dakika Haberleri
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:39 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı         
14:16
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:06
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek         
13:36
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement