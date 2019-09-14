Son Dakika Haberleri: Turkcell Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu
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Turkcell Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu

1 saat önce

Londra'da Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan gazeteciler ile bir araya gelerek sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turkcell Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu, System.String[]

Londra'da Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan gazeteciler ile bir araya gelerek sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Erkan, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00 
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