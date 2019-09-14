Turkcell Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu
1 saat önce
Londra'da Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan gazeteciler ile bir araya gelerek sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Londra'da Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan gazeteciler ile bir araya gelerek sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00
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