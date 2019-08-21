Son Dakika Haberleri: Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor
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Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor

1 saat önce

Milyonlarca şarkı ve klibin yanı sıra özel içerikleriyle de herkes için müzik sunan fizy, şimdi de Turkcell mağazalarını hareketlendiriyor.

Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor, System.String[]
Milyonlarca şarkı ve klibin yanı sıra özel içerikleriyle de herkes için müzik sunan fizy, şimdi de Turkcell mağazalarını hareketlendiriyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şubelerini dijitalleştiren Turkcell artık mağazaya gelen müşterilerini fizy müzikleriyle ağırlayacak. Turkcell elçileri ve fizy küratörleri tarafından hazırlanan özel listelerin yanı sıra en çok dinlenen şarkılar da mağazalarda müşterilerle buluşacak. Ayrıca yöreye özel belirlenmiş parçalar da bu seçkiler içinde yer alacak.
Dünya çapında yapılan mağaza içi müşteri deneyimi araştırmalarına göre, tüketicilerin yüzde 90'ı müzik yayını yapılan mağazaları tekrar ziyaret etmek istiyor. Müziğin içeride keyifli bir atmosfer oluşturduğunu ve müşterilerin mağaza seçiminde müziğin önemli bir rol oynadığını ortaya koyan çalışmalar, kötü parça seçiminin de ters etki yaratabildiğini gösteriyor.
Turkcell'in 2016 yılı sonunda iki pilot mağazayla başlayan dijital dönüşüm yolculuğu; 2017'de bin 400'e, 2018 sonunda ise bin 500'e ulaştı. Dijital mağazalar yeni ürün ve teknolojilerini müşteriye deneyimlemelerine imkan verecek şekilde, özel olarak tasarlandı.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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