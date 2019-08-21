Son Dakika Haberleri: Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor

51 dakika önce

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, yenilenen ve dijitalleşen Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getiriyor.

Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor, System.String[]
Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, yenilenen ve dijitalleşen Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getiriyor. Müşteriler fizy'de en beğenilen şarkılar eşliğinde, alışveriş deneyimi yaşayacak.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wikipedia dosyasını açan AİHM, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi
Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]