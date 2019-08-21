Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor
51 dakika önce
Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, yenilenen ve dijitalleşen Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getiriyor.
Türkiye
'nin dijital müzik platformu fizy, yenilenen ve dijitalleşen Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getiriyor. Müşteriler fizy'de en beğenilen şarkılar eşliğinde, alışveriş deneyimi yaşayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:25
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