Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servisler dünyaya yayılıyor - Son Dakika

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servisler dünyaya yayılıyor

23.10.2020 10:19
Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servisler dünyaya yayılıyor, System.String[]

Dijital ihracatın öncülerinden Turkcell, geliştirdiği yerli dijital servislerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor.

Dijital ihracatın öncülerinden Turkcell, geliştirdiği yerli dijital servislerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor. BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servisleri Digicel iş birliğiyle 32 ülkede 13 milyon kullanıcının hizmetine sunuluyor.

Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, yaşam ve iletişim platformu BiP, TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Kullanıcı sayısını global olarak artırmaya devam eden BiP, Karayipler'de gerçekleştirilen tanıtımından ardından yaklaşık 1 milyon indirilmeye ulaştı.

Turkcell'in dijital servisleri BiP, TV+ ve lifebox yapılan anlaşma ile birlikte 13 milyonu aşkın Digicel müşterisine ulaşma fırsatı yakalamış oldu. Karayipler'de de aynı isimle kullanıma sunulan BiP, kullanıcılara hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesajlaşma, 'Keşfet' özelliği, gerçek zamanlı çeviri ve web üzerinden kullanım imkanı sunuyor. Platformun 'Keşfet' bölümü, Digicel tarafından oluşturulan hizmet kanallarını içeriyor. Digicel, Turkcell'in bulut depolama uygulaması lifebox'ı Billo adıyla, TV platformu TV+'ı ise PlayGO adıyla piyasaya sürdü. Lifebox, telefon rehberi yedekleme, yüz ve görüntü tanıma, kişi yedekleme ve yapay zeka teknolojisini kullanarak resimleri depolayan PhotoPick özelliklerini sunacak. Kullanıcılara 70 canlı TV kanalı ve 3200 video içeriği sunan PlayGO'ya Digicel müşterileri Turkcell'in hızlı ve güvenilir kimlik doğrulama hizmeti Fast Login üzerinden platforma giriş yapacak.

Ataç Tansuğ: " Türkiye'nin dijital ihracatında lider pozisyonumuzu sürdürüyoruz"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, dünyadaki diğer telekom operatörlerine sundukları dijital servislerle dijital ihracatın lideri olduklarını belirterek, "Digicel ile ortaklığımız sayesinde, dijital servislerimizin başarı öyküsü Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik ile birlikte toplam 32 ülkede devam ediyor. Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures, şu anda 39 ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye hizmet veriyor. BiP, TV+, lifebox, fizy, Dergilik, YaaniMail ve Paycell gibi yerel dijital servislerimizin erişimini tüm dünyada genişletmeye ve Türkiye'deki dijital ihracatın öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turkcell'in dijital ihracatın itici gücü olduğuna ve bu yıl şirketin gündemindeki önemine vurgu yapan Tansuğ, "COVID-19 sürecinde iletişimin ne kadar hayati bir önemi olduğunu hep beraber deneyimledik. Dijital servisler tüm dünyada en önemli iletişim aracı haline geldi. Bu noktada, müşterilerimize Türkiye'de kesintisiz yüksek hızlı iletişim hizmetleri sunmaya devam ederken, dünya çapında ortaklık kurduğumuz operatörlerin de yanında yer alıyoruz" dedi.

Turkcell'in 2018'de başlattığı dijital ihracat hamlesinin ardından Digicel, Ocak 2019'da imzaladığı anlaşma ile BiP, lifebox ve TV+'ı dijital servisler portföyüne eklemişti. Digicel; Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik'te 32 pazarda faaliyet gösteriyor.

-İHA-

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servisler dünyaya yayılıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Orta Amerika, Karayipler, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servisler dünyaya yayılıyor - Son Dakika Ekonomi

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