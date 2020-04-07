Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

Koronavirüs salgınına karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak adına bir dizi önlem alan Turkcell, tüm Türkiye'ye Evde Hayat Var çağrısı yaparken, dışarı çıkmak zorunda olan kullanıcılar için de mağazalarında önlemler aldı.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çok sayıda önlemi hayata geçirdi.

Müşterilerin ve mağaza çalışanlarının sağlığının korunması için hem maske ve eldiven kullanılıyor hem de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hizmet veriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "Kovid-19 salgınına karşı 14 kural" videosunu tüm mağazalarındaki dijital ekranlarda yayınlayan Turkcell, çalışma sürelerinde de kısıtlamaya gitti.

AVM'lerdeki mağazalar kapatılırken AVM dışındaki mağazaların ise hafta içi ve cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge doğrultusunda mağaza metrekaresinin 10'da 1'i kadar müşteri kabul etme uygulamasına geçiş yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için de mağaza içlerine şeritler yerleştirildi.

"Şartlar ne olursa olsun en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in tüm mağazalarında her zaman cihazların hijyenine son derece önem verildiğini ve günlük rutin dezenfeksiyon işlemlerinin hali hazırda yapıldığını ifade etti.

Tüm dünyaya yayılan ve hijyenin son derece önem taşıdığı koronavirüs önlemleri kapsamında tüm çalışanlarının ve mağazalarını ziyaret eden müşterilerinin sağlığı açısından tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını aktaran Özdal, "Mağazalarımızdaki ürünlerimiz her gün özenle dezenfekte ediliyor, çalışanlarımız eldiven ve maskelerini takıyor ve en önemlisi mağazaya giren tüm müşterilerimizle sosyal mesafemizi koruyarak onlara hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bizim için satış rakamından önce vatandaşlarımızın sağlığı geliyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarını iş ortakları ve çalışanları ile paylaşan Turkcell, özellikle mağazalarda maske ve eldiven kullanımı ve sosyal mesafe kuralı üzerinde titizlikle duruyor.

Mağaza çalışanları için standart olarak uygulanan kıyafet yönetmeliği de bu yönde esnetildi.

Mağazalara el dezenfektanları yerleştirildi

Turkcell bu süreçte iletişimin kesilmemesi için büyük özveride bulunan çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ettiği videoları da mağazaların dijital ekranlarında yayınlamaya başladı.

Turkcell sağlık ekibi tarafından hazırlanan ve koronavirüs hakkında alınması gereken önlemlerinin anlatıldığı bir bilgilendirme videosu da tüm saha çalışanlarına gönderildi.

Mağazadaki müşteriler için el dezenfektanı mağazalarını ve mağazalarda bulunan ürünleri günlük olarak dezenfekte eden Turkcell, müşterilerin kullanması için mağazalarına el dezenfektanları da yerleştirdi.

Turkcell ayrıca cep telefonları aracılığıyla virüs bulaşması riskine karşı kullanıcıları bilgilendirmek için "Telefon hijyeni nasıl sağlanır?" konulu bir video hazırladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda el hijyeninin yanı sıra, cep telefonu hijyeninin de önemini vurgulanırken, cep telefonlarının güvenle nasıl temizlenmesi gerektiği anlatıldı.