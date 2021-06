Turkcell online alışverişte Pasaj'la atağa kalktı

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'ın sepet ortalamasının oldukça yüksek seviyelere geldiğini belirterek, "Cep telefonu dışındaki kategorilerin satış oranı yüzde 65'i geçmiş durumda. Bu da Turkcell Pasaj markasına olan güvenle paralel ilerliyor." dedi.

Özdal, salgın döneminde değişen tüketici alışkanlıklarına ve online alışveriş eğilimine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Salgın döneminde müşterilerin alışveriş alışkanlıklarında birçok sektörde olduğu gibi dijitalleşmeye yönelik ciddi bir değişim olduğunu aktaran Özdal, Turkcell'in tüm aktif kullanıcılara Dijital Operatör uygulaması üzerinden mağazalarda verdiği tüm hizmeti vermeye devam ettiğini söyledi.

Dijital Operatör uygulaması hakkında bilgi veren Özdal, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz Dijital Operatör uygulaması üzerinden hatlarına TL/paket yüklemesi, ek paketler satın alma ve kontratlı cihaz satın alabilme ya da birçok abonelik işlemini yapabildiler. Bu sayede her müşterimizin cebinde bir Turkcell mağazası oldu. Bunun yanında 2019 yılından itibaren ciddi anlamda yatırım yapmaya başladığımız hem kendi mağazalarımızı hem de diğer güvenli tedarikçileri konumlandırdığımız pazar yeri platformumuz olan Turkcell Pasaj'la da müşterilerimizin elektronik ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.

Ticaret Bakanlığı raporuna göre 2020 yılında yüzde 15,7 olan e-ticaret payını bu uygulamalarımız ile Turkcell dünyası içerisinde yüzde 20'lere taşıdık. Fiziksel kanalımızda da pandeminin dünyamıza girmesiyle müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve fiziksel teması en aza indirmek için, sosyal mesafe, mağaza dezenfektasyonu, hijyen, çalışan sağlığı gibi konularda aksiyonlarımızı alarak iletişimlerimizi buna göre planladık."

Bu dönemde müşterilerin mağazalarda minimum temas istediğini anımsatan Özdal, bundan yola çıkarak 2020 yılında "Temassız Mağazacılık" konseptini hızlıca hayata geçirdiklerinden bahsetti.

Özdal, "Bu hizmetimizle müşterilerimizin mağazalarımızdaki kampanyaları, cihaz bilgilerini kendi telefonlarından deneyimleyebilmelerini ve ödüllü oyunlara QR kod okutarak yine kendi telefon ekranından gönül rahatlığıyla katılabilmelerini sağladık. Müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini gözeterek hızlı alışveriş yapmalarını sağlayacak yeni kategorileri, küçük ev aletleri ile başlayarak ürün portföyümüze ekledik." ifadelerini kullandı.

Böylece çoğalan kategorilerle beraber tüketici teknolojilerindeki pazar payını artırarak müşterilerin bu ürünlere hem online hem de fiziksel kanalda daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağladıklarını vurgulayan Özdal, TV, büyük beyaz eşya, küçük ev aletleri ve gaming gibi ürünlerle bu kategoriyi daha da zenginleştireceklerini dile getirdi.

Özdal, salgın döneminde online üzerinden taleplerin en fazla arttığı ürün gruplarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu dönemde müşterilerimizle birlikte karşılıklı olarak değiştirdiğimiz en önemli davranış modeli, internet üzerinden yapılan elektronik alışverişlerin artması oldu. Bu karşılıklı güvenle oluşan bir şey. Bugün Turkcell Pasaj'ın sepet ortalaması oldukça yüksek. Cep telefonu dışındaki kategorilerin satış oranı yüzde 65'i geçmiş durumda. Bu da Turkcell Pasaj markasına olan güvenle paralel ilerliyor.

Pandemi döneminde cep telefonları satışlarında da artış oldu fakat en çok artış gösteren kategoriler akıllı süpürgeler, küçük ev aletleri, kişisel bakım ve müzik oldu. Özellikle evde uzun zaman geçiren ve toplantılarına evden bağlanan müşterilerimizin birçoğu gerekli olan elektronik ekipmanların teminini Turkcell Pasaj üzerinden gerçekleştirdi."

"Ürün sayımızı her gün artırmaya devam ediyoruz"

Hem fiziksel hem de online kanallarda operatör bağımsız sundukları hizmet ve kampanyalarla, operatör markası değil bir ekosistem markası olduğunu gösterdiklerine dikkati çeken Özdal, Turkcell Pasaj'a ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pasaj, Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu. Sadece Turkcell müşterilerine değil tüm e-ticaret müşterilerine açık bir pazar. Pasaj fikrini hayata geçirirken ürün çeşitliliği tarafında fişe takılan her ürünü buraya koyma hedefimiz vardı. Şu anda elektronik kategorisinde müşterilerin ihtiyaç duyacağı her şey, çok geniş bir marka-model çeşitliliği yelpazesiyle bu platform içerisinde yer alıyor. Ürün sayımızı her gün artırmaya devam ediyoruz.

Bir diğer taraftan da hedefimiz e-ticaret oyununu farklı bir yere taşımaktı. Pazar yeri dünyasını sadece fiyat oyunu olarak görmek kısa vadeli ve saman alevi bir müşteri alışkanlığı yaratıyor. Biz dijital dünyada müşterimizin her an yanında olan ve ona kusursuz deneyim yaşatan bir platform kurma stratejisiyle bu işe koyulduk. Şu anda da tüm aksiyonlarımızı bu yönde alıyoruz."

"Turkcell Pasaj'ın en yüksek puan aldığı yerlerden biri teslimat süreleri"

Özdal, müşteriler gelen geri bildirimlerle beslendiklerine dikkati çekerek, yakın zamanda yaptığımız bir araştırmada, Turkcell Pasaj'ın en yüksek puan aldığı yerlerden birinin teslimat süreleri olduğunu gördüklerinden bahsetti.

Bu konunun, bir e-ticaret firmasının en önemli saç ayaklarından bir tanesi olduğuna işaret eden Özdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu tarafta son bir yılda çok ciddi anlamda çalışmalar gerçekleştirdik, Türkiye'nin en iyi lojistik oyuncularını takımımıza kattık. İstanbul içerisinde aynı gün teslimat yapan nadir e-ticaret firmalarından biriyiz. Bu ve benzeri tüm hamleler müşterilerimizin yaşadığı deneyimi başka bir noktaya taşıyor. Şu an itibarıyla Turkcell Pasaj içerisinde mağazalarımız haricinde sınırlı sayıda tedarikçimiz var. Bu sayede müşterilerimiz için en güvenli ve Turkcell kalitesine yakışan müşteri deneyimini yaşatmayı hedefleyerek yola çıktık. Toplam ticarette Turkcell Pasaj çok hızlı ilerliyor. Son dönemde yayınlanan bir raporda gördük ki elektronik ürün satışlarında tüm online platformlar arasında hızla yükseliyoruz.

Bu müşteri trendi ve hızla yükselen gücü mağazalarımız ile birleştirerek müşterilerimize kanal bağımsız kesintisiz hizmet vermek hedefindeyiz. Geçen ay içerisinde daha önceden hayatımızda olan 'Bi Tıkla Mağazada' seçeneği kapsamında mağazadan teslimat projemizin ilk fazını hayata geçirdik. Bu sayede artık müşterilerimizin Turkcell Pasaj üzerinden verdikleri siparişleri ister evlerine göndereceğiz isterlerse kendilerine en yakın mağazadan teslim alabilecekler. Burada hedefimiz müşterilerimizi bir noktaya yönlendirmekten ziyade onların isteklerine uygun hizmeti sunabilmek."

"Pasaj, her gün kendini geliştiren bir platform"

Önümüzdeki dönemde Pasaj'a eklenecek yeni özellikler ve ürünler hakkında da bilgi veren Özdal, Pasaj'ın her gün kendini geliştiren bir platform olduğunu anlattı.

Özdal, şu ifadeleri kullandı:

"Turkcell Pasaj'ı 'design thinking' yöntemiyle hayatımızın içerisine aldık. Öncelikle bir 'Pazar Yeri' platformunun temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan minimum versiyonunu çalıştırarak hayata geçirdik. Sonraki tüm süreçte de müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve Pasaj platformuna bağlı tüm partilerden gelen geri bildirimlerle iyileştirmelerimize devam ediyoruz.

Özellikle alternatif ödeme yöntemleri tarafında lansmanlarımız olmaya devam edecek. Turkcell'e özel bazı faydaları da Pasaj üzerinden sunmaya başlayacağız. Bundan sonraki dönemlerde de e-ticaret alanında müşterilerimize satış sonrası deneyimini kesintisiz ve eksiksiz yaşatacağımız her yenilik Pasaj platformunun içerisinde yer alacak."