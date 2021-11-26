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Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler' - Son Dakika

Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler'

26.11.2021 10:45
Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler'

Turkcell Pasaj, müşterilerine sunduğu Kasım ayına özel indirimlere 'Harika Günler' ile devam ettiğini açıkladı.

Turkcell Pasaj, müşterilerine sunduğu Kasım ayına özel indirimlere 'Harika Günler' ile devam ettiğini açıkladı. 21-29 Kasım tarihleri arasında online satışa özel www.turkcell.com.tr/pasaj adresinde geçerli kampanyada Pasaj müşterileri, sayısız kategori ve üründe yüzde 60'a varan indirimlerden yararlanabilecek.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım'a özel indirim kampanyalarına 'Harika Günler' ile devam ediyor. 21-29 Kasım tarihleri arasında online satışa özel www.turkcell.com.tr/pasaj adresinde geçerli olacak indirim kampanyasında Pasaj müşterileri için sayısız kategori ve üründe yüzde 60'a varan indirim imkanı sağlanırken, buna ek olarak müşteriler Pasaj genelinde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde, sonraki alışverişlerinde geçerli 750 TL'ye varan hediye çeki fırsatından da yararlanıyor.

Konuyla ilgili yayımlanan yazılı açıklamada, "Online 'Harika Günler' indirimleri; akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev & yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere ve anne çocuk ürünlerine kadar Pasaj müşterilerinin hayatlarına dokunan ürün ve ürün gruplarını içeriyor. Stoklarla sınırlı fırsatların bitmesine sayılı günler kalan indirim kampanyasına Dijital Operatör uygulamasından da erişilebiliyor. Turkcell'li olsun ya da olmasın, tüm operatör müşterilerinin ziyaret edebileceği Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. Alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği sunuluyor. Platformdaki tüm ürünlerin kargoya verilme süresi ortalama 1 iş gününde gerçekleşiyor. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor" denildi.


Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler'
Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler'

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pasaj'dan elektronik ürün indiriminde 'Harika Günler' - Son Dakika


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