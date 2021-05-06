Yüzlerce ürüne özel Anneler Günü indirimi

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da yüzlerce üründe Anneler Günü'ne özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası olduğu bildirildi. Küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar 10 farklı kategoride Turkcell Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunulacağı açıklandı.

Dijital operatör Turkcell'in pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzlerce üründe indirim kampanyası başlatıldığı duyuruldu. 26 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler yapıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, toplam 163 farklı üründe geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunulacağı bilgisine yer verildi. Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonunun da mevcut olduğu belirtildi.