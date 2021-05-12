Turkcell Pasaj'dan yüzde 40'a varan bayram indirimleri

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da 12-19 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce üründe Ramazan Bayramı'na özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başladığı duyuruldu. Turkcell'den yapılan açıklamada, "Bilgisayardan kişisel bakım ürünlerine kadar toplam 9 farklı kategoride, 226 üründe Turkcell Pasaj müşterilerine peşin fiyatta indirim ve tarifeye özel ödeme seçeneklerinin yanı sıra ücretsiz kargo fırsatı sunuluyor" bilgilerine yer verildi.

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli mutfak aletleri, hobi ürünleri, ses ve müzik ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarından oluşan indirim kampanyasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Pasaj kullanıcıları tarifelerine ek ödeme avantajlarından faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce indirimli ürün ücretsiz kargo fırsatıyla ulaştırılıyor. Ayrıca satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor" denildi.