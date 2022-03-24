Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti - Son Dakika
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Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti

24.03.2022 10:05
Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti

Turkcell Pasaj, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesini çevrim içi dağıtılabilen 'dijital ürün' kategorisiyle zenginleştiriyor.

Turkcell Pasaj, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesini çevrim içi dağıtılabilen 'dijital ürün' kategorisiyle zenginleştiriyor. Pasaj müşterileri, dijital teknoloji pazarında büyük paya sahip olan çevrim içi dijital ürün kodlarını operatör fark etmeksizin, saniyeler içerisinde Pasaj'dan satın alabiliyor.

Dijital operatör Turkcell, Pasaj'da sunduğu farklı kategorilerdeki yeni ürünleriyle e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif ürünlerle yenilikçi çözümler sunuyor. Turkcell'li olsun ya da olmasın tüm Pasaj müşterileri, dijital teknoloji pazarında büyük paya sahip olan çevrim içi dijital ürün kodlarını, Turkcell güvencesiyle www.turkcell.com.tr/pasaj  adresinden saniyeler içerisinde, beklemeden satın alabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ BİNLERCE DİJİTAL ÜRÜNÜ SANİYELER İÇİNDE ALABİLECEK"

Pandemiyle birlikte tüketicilerin online alışveriş kanallarına yöneldiğini belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Bugünden itibaren Pasaj'da sadece fiziksel teknoloji ürünleri değil, çevrim içi dijital ürünler de yer alacak. Anlık kullanıcı sayısı 100 milyonları aşan platformlarda kullanılabilecek ürünlerin satışında artık Pasaj'da güçlü bir oyuncu. Müşterilerimiz, operatör fark etmeksizin Turkcell güvencesiyle sunduğumuz dijital ürünlere anlık teslimat sayesinde bekleme süresi olmadan, saniyeler içinde erişebilecek" dedi.

TÜRKİYE'NİN DİJİTALLEŞMESİ HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

Türkiye'nin her geçen gün dijitalleşmesine katkı sağladıklarını belirten Özdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital kod satışında yer almak, şirket olarak dijitalleşme inisiyatiflerinde de ilerlememizi sağlayacak. Bu girişimle hem dijital müşteri sayımız artacak hem de mevcut müşterilerimizin dijital dönüşümü benimsemeleri hedefimiz hızlanacak. Her geçen gün büyüyen dijital teknoloji pazarının büyük payını oluşturan dijital ürünleri Turkcell Pasaj üzerinden konumlandırarak, sektörde lider oyuncu olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüketicilere sunduğumuz ürün yelpazemizi genişleterek 'Türkiye'nin Turkcell'i' olarak ülkemizin dijitalleşmesine yönelik hedefimize bir adım daha yaklaştık."

Pasaj'da satışa çıkan dijital ürünler çevrim içi oyun pinleri, dizi & film & spor yayın paketleri ve dijital üyeliklerden oluşuyor. Pasajda öne çıkan dijital ürünler arasında Exxen, PUBG Mobile UC, League of Legend RP, Twitch, TV+, Fizy, S Sport ve beIN connect yer alıyor.


YORUMLAR
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Turkcell Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu Turkcell Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu Yılda yüzde 29 büyüyen Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu Yılda yüzde 29 büyüyen Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti - Son Dakika
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