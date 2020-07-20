Turkcell Paycell'e "Hazır Limit" özelliği eklendi - Son Dakika

Turkcell Paycell'e "Hazır Limit" özelliği eklendi

Arayüzü tamamen yenilenerek daha kullanıcı dostu hale gelen Paycell'e eklenen "Hazır Limit" özelliği sayesinde, kullanıcılar limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart'larına aktararak harcama yapabiliyorlar.

Arayüzü tamamen yenilenerek daha kullanıcı dostu hale gelen Paycell'e eklenen "Hazır Limit" özelliği sayesinde, kullanıcılar limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart'larına aktararak harcama yapabiliyorlar. Yapılan harcamalar ise ay sonunda Turkcell faturası ile geri ödeniyor.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil ödeme platformu Paycell, son güncellemede yer alan "Hazır Limit" özelliğiyle dijital ödeme alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Yenilenen arayüzü ile birlikte Paycell'in uygulamasına giriş yapan kullanıcılar kendilerine özel olarak belirlenen Paycell Hazır Limit'lerini görebiliyor, bu limitin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktararak diledikleri yerde hemen alışverişe başlayabiliyorlar.

Yapılan harcamalar ise ay sonunda Turkcell faturası ile geri ödenirken, internetten alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyenler için de güvenli bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Paycell Hazır Limit özelliğinin, Turkcell'in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını bildirdi.

Erkan, Turkcell Grubu'nun geçtiğimiz yıl tech-fin'i ana stratejik odak alanlarından biri olarak belirlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell'i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell'de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor. Şimdi de eklediğimiz yeni özellik 'Paycell Hazır Limit'le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler."

Erkan, bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Önümüzdeki dönemde de Paycell'e müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeye devam edeceklerini belirten Erkan, "Paycell markamızla, hem kullanıcılarımıza hem de ödemeyi alan işletmelere daha temassız ödeme seçenekleri sunmalarına öncülük ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra ilk örneklerini görmeye başlayacağımız, banka müşterisi olmasa bile QR'la ödeme yapabilme imkanı sunan yepyeni ödeme teknolojileri için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Paycell ile fatura ödeme, İstanbulkart yükleme, Turkcell faturaya yansıtma, Paye Kart kullanma ve QR kod ile ödeme işlemleri yapılabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Paycell'e 'Hazır Limit' özelliği eklendi - Son Dakika Ekonomi
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