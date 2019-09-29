Son Dakika Haberleri: Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti
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Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti

51 dakika önce

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a ünlüler akın etti, System.String[]

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, ünlülerin akınına uğradı.

18. Turkcell Platinum Bosphorus Cup kapsamında düzenlenen Yarış İzleme Partisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdi.

Aralarında Cem Hakko, Ayşe Kucuroğlu, Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ayaydın, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve Petek Ertüre gibi isimlerin olduğu konuklar, 18 yıldır yelkenin Türkiye'deki en büyük organizasyonu olan bu yarışın heyecanına tanık oldu.

Ünlü isimler, partide en çok ilgiyi ise yarışların bu yılki teması olan "Temiz Deniz" konseptine uygun olarak denizden çıkarılan atıklardan oluşan sergiye gösterdi. Davetliler, kazanan ekibe verilecek 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupayla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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