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Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

28 dakika önce

- Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı İstanbul Boğazı üzerindeki yelkenler havadan görüntülendi İstanbul Boğazı üzerinde yelken şöleniİSTANBUL - Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Turkcell Platinum Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda onlarca yelkencinin katılımı ile başladı.

- Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

İstanbul Boğazı üzerindeki yelkenler havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı üzerinde yelken şöleni

İSTANBUL - Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Turkcell Platinum Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda onlarca yelkencinin katılımı ile başladı. Yelkenlerin İstanbul Boğazı üzerindeki oluşturduğu görsel şölen havadan drone ile görüntülendi

Bu yıl "Deniz Temizliği" temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışlarda, 8 ülkeden yaklaşık 80 tekne ve 800 sporcu özel tasarım "Döner Trofe Kupası"nı kazanmak için yarışacak. İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşacak Bosphorus Cup'ta takımlar ilk gün Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında yelken açacaklar. Şampiyonun belirleneceği Pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında gerçekleştirilecek. Bu yıl 18. Kez gerçekleştirilen yarışlar İstanbullulara da renkli bir hafta sonu sunacak. Turkcell Platium Bosphorus Cup'ta yelkenlileri yakından görmek ve yarışları yerinde izlemek isteyen İstanbullular için en iyi noktalar, Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı, Beylerbeyi Sahil ile Caddebostan Sahil olacak.

Öte yandan onlarca yelkenin İstanbul Boğazı üzerindeki oluşturduğu görsel şölen havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde yelkenlerin İstanbul boğazına kattığı görsel güzellik kattığı görüldü.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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