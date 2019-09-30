Son Dakika Haberleri: Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu

1 saat önce

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu, System.String[]

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 'Temiz Deniz' temasıyla gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 80 yelkenli ve yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta genel klasmanda ikinciliği Borusan Racing Çılgın Sigma, üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazandı.

Turnuva için Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası'nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı. İki gün süren yarışlarda Turkcell Alize M teknesi de IRC-2 sınıfında ikinciliği elde etti.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor
PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Soma Holding'in gökdeleni icradan satışa çıkarıldı AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]