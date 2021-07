"Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konser serisi ağustosta başlayacak - Son Dakika

Bu yıl dünya starlarının sahne alacağı "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konser serisinin altıncı sezonu ağustosta müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek konserlerin tarihleri açıklandı.

Bu yıl 21 Ağustos-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Aspendos Antik Tiyatro ve Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Konserler, Kovid-19'a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında mekanların dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması gibi koşullar sağlanarak yapılacak.

Program kapsamında 21 Ağustos'ta 60 kişilik Night Flight Symphony Orkestrası, "Star Wars Cinema Symphony" performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

27 Ağustos'ta Joshua Bell, 31 Ağustos ile 21 Eylül'de An Epic Symphony ve Hayko Cepkin, 2 Ekim'de An Epic Symphony-Karsu, 10 Ekim'de An Epic Symphony-Manga, 18 Ekim'de Best of Soundtrack Symphony ve Okan Bayülgen, 29 Ekim'de An Epic Symphony-John Malkovich- Batuhan Mutlugil ve 26 Kasım'da An Epic Symphony- Gaye Su Akyol konserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.