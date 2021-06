"Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri 21 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

"Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri kapsamında, 21 Ağustos'ta 60 kişilik Night Flight Symphony Orkestrası, "Star Wars Cinema Symphony" performansıyla sahne alacak.

Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla gerçekleşecek konserler, 26 Kasım'a kadar devam edecek.

Konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Aspendos Antik Tiyatro ve Volkswagen Arena'da sanatseverlerle buluşacak.

Kovid-19 önlemlerinin alınacağı etkinlik, 27 Ağustos'ta Joshua Bell, 21 Eylül'de An Epic Symphony- Hayko Cepkin, 2 Ekim'de An Epic Symphony-KARSU, 10 Ekim'de An Epic Symphony-Manga, 18 Ekim'de David Helfgott, 29 Ekim'de An Epic Symphony-John Malkovich- Batuhan Mutlugil ve 26 Kasım'da An Epic Symphony- Gaye Su Akyol konserleriyle devam edecek.