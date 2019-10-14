Son Dakika Haberleri: Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası gerçekleştirildi
Son Dakika Spor Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası gerçekleştirildi

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası gerçekleştirildi

38 dakika önce

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası, 10-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası, 10-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bir denizcilik geleneği haline dönüşen ve Çeşme Alaçatı'da düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvasına 52 tekne katıldı.

Bu sene 13'üncü kez gerçekleştirilen ve 4 gün süren turnuvada, Shamu ekibi toplamda 124,46 kilo balık tutarak 747 puan ile genel klasman birincisi oldu.

Fidato ekibi ise 74,2 kiloluk balık tutarak 445 puan ile ikinci, 69,9 kiloluk balık tutan Big Blue ekibi de 401 puanla genel klasman üçüncüsü oldu.

En büyük balık ödülünü ise 97,25 kiloluk balık tutan Cano ekibi kazandı.

"Tuna Masters of the Year" kemeri verildi

Bu sene başlayan uygulama ile "Tuna Masters Teos" ve "Tuna Masters Alaçatı" yarışlarının toplam değerlendirmesi sonucunda genel klasman galibi olan ekibe "Tuna Masters of the Year" kemeri verildi.

Tuna Masters Teos yarışlarından 944 puan ile gelen Can Kaya Fesçi, Suat Can Tokgöz, Murat Sungurtekin ve Mehmet Dönmez'den oluşan Fes Fish ekibi, Tuna Masters Alaçatı'da topladığı 333 puan ile 1277 puana ulaşarak, Tuna Masters of the Year kemerinin sahibi oldu. Ekibe ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim etti.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, "Bir tarafta bombalar patlıyor, insanlar bombaların tedirginliğini yaşıyor. Diliyorum ki barış en kısa zamanda gelir bu topraklara ve bu barışa şarkılar, türküler söyleriz. Gelecek yıl Akdeniz Çanağı'nın en iddialı turnuvasını burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Turnuva, ödül töreni ile sona erdi.

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası gerçekleştirildi

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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