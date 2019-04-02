Son Dakika Haberleri: Turkcell Sd-Wan Teknolojisi ile Kurumların Ağ Hizmetlerini Dijitalleştirecek

Turkcell Sd-Wan Teknolojisi ile Kurumların Ağ Hizmetlerini Dijitalleştirecek

31 dakika önce

Turkcell, kurumların dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini, operatör yetkinlikleriyle birleştirecek.

Turkcell Sd-Wan Teknolojisi ile Kurumların Ağ Hizmetlerini Dijitalleştirecek, System.String[]
Turkcell, kurumların dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini, operatör yetkinlikleriyle birleştirecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sağlamaya ve kurumların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada; kurumların uçtan uca bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek elden sunan Turkcell, şimdi de SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetlerini dijitalleştirecek. SD-WAN çözümleri, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltırken, kaynakların daha iyi yönetilmesine ve tek bir cihaz üzerinden çoklu katma değerli hizmet sunulmasına imkan sağlıyor.

Kurumsal müşteriler Turkcell ile eş zamanlı olarak erişim hizmeti, SD-WAN hizmet platformu, katma değerli güvenlik servisleri ve tüm sürecin yönetim ve desteğini tamamen çözdüğünü belirtilirken, böylece her hizmet için farklı tedarikçi kullanımını ve vakit kaybını ortadan kaldıracağını kaydedildi. Şirket, SD-WAN hizmeti ile hızlıca şube açılışı, veri taşıma, raporlama, ağ izleme, uygulama destekli önceliklendirme, güvenlik hizmetleri devreye alabilirken ağ birleştirme yöntemiyle de yüksek bant genişliği sağlayabilecek.

Bu hizmete nasıl ve nereden ulaşılabilecek?

Turkcell güvencesi ile SD-WAN hizmetine erişmek isteyen şirketler, Turkcell Bulut satış portalından yeni şube açma, mevcut hizmete ek yeni hizmet ekleme, sipariş, provizyon ve kurulum işlemlerini, tek ekrandan yönetebilecek. Ayrıca bu çözüm müşteriye kendi kurulumunu yapma imkanı da sağlayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:12 Kaynak: İHA

Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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