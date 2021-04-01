Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: "4.5G'de data kullanımı ilk günden bugüne 40 kat arttı" - Son Dakika

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: "4.5G'de data kullanımı ilk günden bugüne 40 kat arttı"

-"Operatör olarak 4.5G ihalesinde en geniş ve en geniş spektrumu aldık"

-"Bugün itibariyle 5G'ye hazır olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz"

İSTANBUL - Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, '4.5G'de data kullanımının ilk günden bugüne 40 kat arttığını söylerken, bugün itibariyle altyapı olarak 5G'ye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin 4.5G'ye geçmesinin ardından 5 yıl geçti. Turkcell, 4.5G şebekesinde kullanılan data miktarına dair rakamları açıkladı. Turkcell'liler 5 yılda toplamda 9 milyar GB data kullanırken, sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB'ı aştı. Turkcell, bu dönemde mobilde sağladığı 1.6 Gbps hızla dünyanın en hızlı operatörlerinden biri olarak öne çıktı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4.5G kullanım rakamlarını açıklarken, 5G'ye için hazır oldukları ve baz istasyonları konusunda yerli ve milli çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

4.5G şebekesinde kullanılan data hakkında bilgi veren Gediz Sezgin, "Türkiye'de 4.5G şebekesi, 1 Nisan 2016 yılında devreye girdi. O günden bugüne çok yoğun kullanım talebi aldı. Bu geçen 5 yıllık süre içerisinde tüm data şebekelerimizde yani 2G, 3G ve 4.5G'de toplam 9 milyar gigabaytlık bir data tüketimi gerçekleşti. Bunun 6.2 milyarı sadece 4.5G şebekeleri üzerinden gerçekleşti. Bu da toplamın yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ediyor. Kullanım oranları, her geçen yıl bir önceki yıla göre katlanarak artmaya devam ediyor. Bugün itibari ile baktığımızda veri iletişimimim yüzde 90'a yakını tümüyle 4.5G şebekemiz üzerinden gerçekleşiyor" dedi.

"4.5G'de data kullanımı ilk günden bugüne 40 kat arttı"

Kaç aboneye 4.5G hizmeti verdikleri konusunda açıklama yapan Sezgin,"2020 yılı sonu itibari ile 31.8 milyon 4.5G abonemiz var. Bu da toplam abonelerimizin yaklaşık yüzde 95'ine tekabül ediyor. Bu abonelerimizin kullandıkları cihazların 4.5G şebekelerini destekleme oranı da yüzde 95 gibi yüksek bir oran. Dolayısıyla bu cihazlarla şebekelerimiz üzerinden üstün 4.5G şebeke kalitesiyle hizmet alma şansına sahip oluyorlar. 5 yıl önce 4.5G'nin hayata geçtiği gün ilk 1-2 dakika içerisinde 1 milyon kullanıcıya erişmiştik. O dönemde günlük ortalama 4.5G data trafiği miktarı 262 bin gigabaytlar seviyesindeydi. Bugün geldiğimizde bu rakam 9.5-10 milyon gigabayt seviyelerine yükseldi. Yani ilk günden bugüne kullanım 40 kat artmış diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"En geniş spektruma sahip olmanın avantajıyla üstün hizmet sunuyoruz"

Kendi şebekelerinin rakip şebekelere göre avantajlarını aktaran Sezgin, "Bir operatörün sunduğu hizmetlerde fark yaratabilmesi için birincil öncelikli nokta üzerinden hizmet sunabildiği frekans sayısı yani spektrum genişliği. Turkcell, bundan 5 yıl önceki 4.5G ihalesinde yaptığı yatırımla en fazla sayıda frekansı ve en geniş spektrumu aldı. Fark yarattığımız ikinci önemli nokta ise kullandığımız teknoloji. Biz Turkcell olarak müşterilerimize en son teknolojiyi sunuyoruz. Üçüncü güçlü noktamız ise yetkin ve uzman mühendislerimiz. Bütün bu üç bileşen bir araya geldiğinde rakiplerimize fark atan kaliteli bir hizmet verebiliyoruz. Sunabildiğiniz hız, oldukça büyük bir önem arz ediyor.. Mobil şebekemizde saniyede 1.6 Gigabit hızlar sunabiliyoruz. Bugün itibariyle bu hızı dünyada verebilen iki operatör var. Biz bu iki operatörden biriyiz. Altyapımızın gücüyle müşterilerimize fark yaratan servisleri de sunma imkanı buluyoruz. Superbox adını verdiğimiz inovatif çözümüzle Türkiye'nin her yerine fiber hızında mobil internet hizmeti götürebiliyoruz. Bu servisi, güçlü olan 4.5G şebekemiz sayesinde verebiliyoruz. Turkcell olarak üstün altyapımız üzerinde hizmet veren kendi geliştirdiğimiz birçok dijital servisimiz mevcut. Bunlardan biri de müşterilerimize yerli bir iletişim uygulaması alternatifi olarak sunduğumuz BiP. İletişim ve yaşam platformumuz BiP'i sadece kendi abonelerimiz değil, Turkcell abonesi olmasa bile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında herkes kullanabiliyor. Son dönemde dünya çapında yaşanan dijital göç dalgasında BiP uygulamamız ile tüm ihtiyaçları karşılama imkanına sahip olduk. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki BiP kullanıcılarına kaliteli hizmet vermeyi sürdürdük" diye konuştu.

"Bugün itibariyle 5G'ye hazır olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz"

Operatör olarak 5G için ne tür çalışmalar yaptıklarını açıklayan Sezgin, "4.5G şebekesini ilk kurmaya başladığımız günden itibaren alt yapımızı 5G'ye de hazır bir şekilde inşa etmeye başladık. Bugün itibariyle 5G'ye hazır olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyler durumdayız. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da dünyada 5G standartlarının netleşmesi ve ticari olarak kullanılmaya başlanması süreçleri devam etti. Bütün bu çalışmaları yakından takip ederek biz de bu noktada birçok ilke imza attık. Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantı testini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 3GPP standartlarına uygun 5G veri aramasını dünya çapında hayata geçiren ilk operatörlerden biri olduk. Ayrıca İstanbul Tepebaşı Plaza'da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan hız testi ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaşarak o tarihe kadar dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş olduk. Medya sektörünü oldukça yakından ilgilendiren 5G üzerinden çok daha kolay kullanılabilen ve basit ekipmanlarla ilk canlı televizyon yayınını yapma fırsatını bulduk. 5G'nin özellikle dikey sektörlerde kullanımı çok yaygın olacak" dedi.

"5G, bütün endüstrinin iş yapış şeklini değiştirecek"

Sezgin, sözlerinde şöyle devam etti: " 5G, bütün endüstrilerin iş yapış şeklini değiştirecek. Değişime uğrayacak bu endüstrilerin en önemlilerinden bir tanesi de sağlık sektörü olacak. Biz de bu alanda hayata geçirdiğimiz 5G destekli ambulans uygulamamızla uzaktan bir radyolojik muayeneyi, uzman doktorun hastaneden ambulanstaki teknisyeni yönlendirerek kontrollerini yapması şeklinde deneyimleme fırsatı bulduk. Turkcell olarak 5G'de sadece altyapıyı değil, aslında insanların hayatına değer katacak çözümleri de geliştirmek üzerinde çalışıyoruz. Yine sadece yurtdışındaki çözümleri alıp getirerek değil, yerliliği de önemsiyerek bunların ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesine de önemli katkılar sağlıyoruz. Ülkemizde, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi bünyesinde yürütülen uçtan uca yerli ve milli 5G çalışmaları var. Bu çalışmaların önemli bir parçası olarak içerisinde yer alıyor ve destekliyoruz. Bütün bu yerli çalışmaların altyapıları kullanır aşamaya geldikten sonra biz de Turkcell olarak bu çözümlerin kullanıcısı olacağız. Bunun yanında 5G alanında birçok Ar-Ge projesini devam ettiriyoruz. Avrupa Birliği 'Horizon 2020' programından Ar-Ge teşviki alan 5 projemiz mevcut. Biz bu projeleri hem yerli ortaklarla hem de yabacı ortaklarla yürütüyoruz. Aslında 5G noktasında baktığımızda belki en büyük eksikliğimiz; şu an fiber altyapının istediğimiz seviyeye ulaşmamasıdır. Bu yönde de devam eden çalışmalar var. Biz bunları da yakından destekliyoruz. Tüm bu gelişmelerin tamamlanmasının ardından ilk fırsatta ve yakın zamanda 5G servislerini ülkemize kazandırabileceğimizi düşünüyoruz".

"İlk yerli baz istasyonu olan Ulak'ı 4.5G'de ilk kullanan operatörlerdeniz"

4.5G'de yerlilik oranına değinen Sezgin, "Yerliliği milli bir dava olarak görürüz. İlk günden bugüne kadar ülkemizde yerlilik ve millilik adına kim ne çalışma yaptıysa destekledik, içerisinde yer aldık. Çıkan ürünleri, öncelikle laboratuvar ortamında ve canlı şebekemiz de test ettik. Hazır olan yerli çözümleri de kullanmaya başladık. İlk yerli baz istasyonu olan Ulak'ı 4.5G'de ilk kullanan operatörlerdeniz. Bugün toplam 3 bin 400 tane Ulak sipariş edilmiş durumda. Bunun 2 bin 900 tanesini biz Turkcell olarak sipariş ettik. Ürünün sadece bizim ülkemizde kullanılmasını değil, dünyada da rekabetçi bir ürün olması için Ulak A.Ş. ile çok yakın çalışmalar içerisindeyiz. Hedefimiz, bu ürünün dünyada rekabetçi bir ürün olmasını sağlamak. Sadece yerli baz istasyonu değil, baz istasyonu anteni konusunda ASELSAN ile birlikte çalışmalar yürüttük. Birlikte anten tasarımını gerçekleştirip teknik özelliklerini belirleyip ürettirdik. Şu an hizmet veren canlı şebekemizde yerli 4.5G antenini kullanıyoruz. Biz, ülkemizdeki yerlilik oranı açısından da en yüksek yerlilik oranına sahip operatörüz" ifadelerini kullandı.

Sezgin, 4.5G bağlantısını en çok kullanan illeri ise şöyle açıkladı: 4.5G'yi doğal olarak en fazla 3 büyük ilimiz kullanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3 il olarak sıralanıyor. 3 büyük ilin dışında da Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Hatay ve Mersin 4.5G kullanımının en fazla olduğu şehirler olarak dikkat çekiyor".