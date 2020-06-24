Turkcell, şebekesini yeni teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika

Turkcell, şebekesini yeni teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor

Turkcell mühendislerinin pandemi dönemiyle birlikte sabit ve mobil müşterilerinin artan kapasite ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekenin yoğun olduğu dönemler de dahi kesintisiz hizmet sunulabiliyor.

Turkcell mühendislerinin pandemi dönemiyle birlikte sabit ve mobil müşterilerinin artan kapasite ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekenin yoğun olduğu dönemler de dahi kesintisiz hizmet sunulabiliyor.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket müşterileri ayrıca daha önce sadece mobil hizmet aldığı noktalardan TV+, Ev fiber interneti ve kurumsal telekomünikasyon gibi sabit iletişim hizmetlerini de alabilecek. 5G'ye uyumlu yeni mimari, 5G ile birlikte gelecek yeni teknolojiler için de gerekli altyapıyı bugünden sağlanmış oldu.


Yeni hayata geçirilen Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi ile birbirinden bağımsız olarak taşınan mobil ve sabit altyapılar tek bir mimaride birleştirilerek şebekede verilerin taşınması için daha yüksek bir kapasite oluşturuldu.


Terabit seviyesinde anahtarlama kapasitesine sahip router ekipmanlarıyla desteklenen IP/MPLS tabanlı mimari çözüm, mobil ve sabit servis hizmet kalitesinin aynı şekilde korunmasını sağladı.


"Altyapı yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak müşterilerine şartlar ne olursa olsun en iyi hizmeti ve deneyimi sunmak için şebekelerinde ileri teknolojileri kullanmaya devam ettiklerini belirtti.


Sezgin, hayata geçirdikleri Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekelerine yeni bir yetkinlik daha eklemiş olduklarını ifade ederek, "Sabit ve mobil taraftaki şebekemizi bütünleşik hale getiren bu teknolojiyle birlikte özellikle pandemi sürecinde artan şebeke trafiğimizi kolayca yönettik ve müşterilerimizin evlerinde oldukları süre boyunca alıştıkları Turkcell kalitesinde hizmet almaya devam etmelerini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.


Şebekelerinde yüzde 45'e varan tasarrufa imkan veren bu yeni mimari sayesinde, kaynaklarını daha verimli yürütme şansına kavuştuklarını aktaran Sezgin, "5G'ye hazırlık yolunda da önemli bir mimariyi şebekemize kazandırarak 5G ile birlikte gelecek teknolojilere altyapımızı hazır hale getirmiş olduk. En önemli odak noktamız olan müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmak için altyapı yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell, şebekesini yeni teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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