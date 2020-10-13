Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor - Son Dakika

Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor

13.10.2020 13:35
Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor, System.String[]

Dijital Operatör Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.

Dijital Operatör Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Turkcell IoT Platform üzerinden sunulduğu belirtilen çözüm sayesinde olası bir COVID-19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Turkcell, kurumlara sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri ile, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağladığına dikkat çekiyor. Turkcell, cihaz ve makinelerin bulut aracılığıyla uzaktan yönetilebildiği Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde çalışanların ofis içerisinde birbirleriyle temas durumlarının takip edilebildiğini belirtti.

Turkcell, şirket içerisine yerleştirilen IoT cihazları ile çalışanlara dağıtılan sosyal mesafe kartlarının entegrasyonundan oluşan çözüm ile çalışanların, 2 metreden daha yakına geldiklerine sosyal mesafe kartlarına gönderilen hafif bir titreşimle uyarı gönderildiğini duyurdu. Turkcell konuyla ilgili, "Çevrimdışı çalışabilen bu sistemdeki kayıtlı veri Turkcell Bulut'ta güvenle saklanıyor. Sosyal mesafe takip çözümü çalışanları ve çalışma ortamını güvende tutuyor, olası enfeksiyon yayılımlarını önlüyor." bilgisini paylaştı.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz. Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Sosyal mesafe takip projemiz de bu çözümlerden sadece bir tanesi. Öte yandan üretim, finans, eğitim, perakende gibi sektörlere yönelik Turkcell güvencesiyle geliştirdiğimiz termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi uygulamalarımız da bulunuyor. Tüm bu çözümlerimizle riskleri en aza indirgemek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin olduğu tüm sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırmak ve böylece hayatı kolaylaştırmak için Dijital İş Servisleri şirketimiz ile yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SALGININ YAYILMASININ MİNİMİZE EDİLMESİ İÇİN ÖNERİLERDE BULUNUYOR"

Turkcell Dijital İş Servisleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

"Pandemi döneminde oluşabilecek riskleri minimize etmeye yönelik projeler geliştiren Turkcell Dijital İş Servisleri, sosyal mesafe takip çözümü kapsamında bölge sıcaklık haritasıyla belirli alan içinde kaç personel bulunduğunu anlık olarak görüntülüyor; analiz ediyor ve raporluyor. COVID-19 testi pozitif çıkan veya belirtiler gösteren çalışana dair geçmişe yönelik hareket ve etkileşimleri saptıyor. Ayrıca ileri bulaş analizi özelliğiyle salgının etkilerini simüle ediyor; yayılımının en aza indirgenmesi için önerilerde bulunuyor."


- İstanbul
Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor
Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor
Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sosyal mesafeye dijital çözüm; 2 metreye kadar yaklaşanları uyarıyor - Son Dakika Ekonomi

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