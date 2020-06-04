Turkcell şirketleri yeni normale hazırlıyor

Turkcell normalleşme sürecinde güvenli ve sağlıklı hizmet vermek isteyen işletmelere özel Dijital İş Servisleri şirketi ile uçtan uca çözümler sundu. Üretim, finans, eğitim, perakende gibi sektörlere yönelik Turkcell güvencesiyle hazırlanan termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi çözümler sayesinde risklerin en aza indirgenmesine katkı sağlanıyor.



Türkiye'nin Turkcell'i normalleşme sürecinde de işletmelerin yanında yer alarak salgın hastalık sonrası oluşabilecek riskleri minimize edebilmek için gerekli çözümleri tek elden sunuyor. İşverenlerin salgın hastalıklara karşı işletmelerini, müşterilerini ve çalışanlarını güvende tutmaları için geliştirilen çözümler sayesinde imza ve iş süreçleri de hızlanıyor. Turkcell güvencesiyle sunulan hızlı çözüm, kolay kurulum ve kullanım imkanı ile işletmeler, yeni normale hızla adapte olarak verimli çalışma ortamlarına geri dönüyor.



İşletme sahipleri bu çözümler sayesinde iş yerlerine riskli giriş-çıkışları termal kamera ile takip edebiliyor; giren-çıkan ve içeride olan kişi sayısını yeni yönetmeliğe uygun olacak şekilde denetleyebiliyor. Bu çalışmaların yanı sıra hava kalitesini sürekli ölçerek çalışanlara ideal sağlıklı ortam sunmak ve sosyal mesafe kontrolü ile salgın hastalıkların bulaşma riskini azaltmak da mümkün oluyor.



"Şirketlere özel yeni normale uygun yerli çözümler geliştiriyoruz"



Kurumların ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri Dijital İş Servisleri şirketi ile tek elden sunduklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şöyle konuştu: "Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin yaşadığı bu zorlu sürecin ardından yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde şirketlerimizin ve çalışanlarının yanında olmak için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı iş hayatı için şirketlere özel yeni normale uygun yerli çözümler geliştiriyoruz. Kurumlardaki olası salgın hastalıklara dair alınabilecek tüm dijital önlemleri şirket, müşteri ve çalışan özelinde Turkcell'in güçlü teknolojik altyapısı üzerinden sunuyoruz. Aynı zamanda hızlı kurulum desteğimiz, eşsiz müşteri deneyimimiz, yerli yazılım ve donanımlarımız sayesinde her zaman olduğu gibi Turkcell güvencesiyle tüm şirketlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz."



Üretim, eğitim, perakende, sağlık, finans, lojistik, ulaşım, turizm ve enerji sektörleri ile belediyelerin ihtiyacına özel olarak geliştirdiği çözümlerle Turkcell, normalleşme sürecinde de şirketlerin ve çalışanlarının yanında oluyor. Termal kamera sistemleri, hava kalitesi ölçümü, çalışan güvenliği, çalışan izleme ve verimlilik sağlama, mağazalar için müşteri sayım ve bilgilendirme, uzaktan sözleşme ve talimat imzalama yazılımı çözümleri ile şirketler; kurumlarını, çalışanlarını ve müşterilerini salgın hastalıklara karşı etkili bir biçimde koruyabiliyor.



Turkcell Dijital İş Servisleri çözümleriyle ateş kontrolü yapılıyor; hava kalitesi anlık takip ediliyor



Ateşi yüksek personel veya müşterinin hızla tespitini yaparak müdahale etmek isteyen işletmeler için geliştirilen Termal İnsan Sıcaklığı Ölçüm çözümü, 30 ms içerisinde ateşi yüksek olan kişiyi belirliyor. Bu sayede sistem otomatik olarak birden fazla kişiyi eş zamanlı olarak tarıyor ve şüpheli kişi algılayınca sesli ve görsel uyarı çıkarıyor. Bununla birlikte Hava Kalitesi İzleme ve Uyarı Sistemi ile işletmeler anlık ortam değerlerini takip edebiliyor. Öte yandan Sosyal Mesafe Ölçümü çözümüyle de çalışanların ya da ziyaretçilerin gün içinde nerede olduğu ve kimlere temas ettiği belirlenerek anlık uyarılar gerçekleştiriliyor. Çalışma sahası içerisindeki iş güvenliği ve görev alanı kontrolünü güçlendirmek isteyen işverenler ise Personel Güvenlik Mesafesi İzleme ve Raporlama Platformu ile tüm ortam ve nesneleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, yönetebiliyor. Gerekli görülen noktalarda ise anlık uyarı sistemi ile kontrol ve müdahale imkanı bulunuyor.



Mağazaların mobil yönetimi sağlanıyor



Mağazadaki yoğunluğu takip etmek isteyen mağaza yetkililerinin tercih edebileceği Mağazalar İçin Müşteri Sayım ve Bilgilendirme Sistemi, mağaza içerisindeki müşteri sayısını, giren ve çıkan kişileri sayarak net olarak sunuyor. Ayrıca müşteriler mağaza durumlarını mobil olarak veya mağaza önündeki ekranlardan da takip edebiliyor. Uzaktan çalışma döneminde çalışanların iş gücü üretkenliğini anlık olarak takip etmeyi sağlayan Çalışan İzleme ve Verimlilik Yönetimi uygulaması ile işverenler, çalışanların bilgisayarda yaptığı işlemleri sınıflandırabiliyor, hangi konularda ne kadar çalıştığını ölçümleyebiliyor. Bulut tabanlı kullanıcı etkinliği izleme yazılımı olan bu sistem, kuruluşların daha üretken, güvenli ve uyumlu olmasını sağlıyor. Bu dönemde sözleşme imzalatmakta zorlanan işverenler için Uzaktan Sözleşme ve Talimat İmzalama Yazılımı ile müşterilere evrakları göndermek ve onlardan imza almak mümkün oluyor. Ayrıca iç evrakların imza dolaşımının tek tıkla, kanunlara uygun olarak ve hızla yapılabildiği sistemde 10 banka ile doğrudan entegrasyon sağlanabiliyor. - İSTANBUL