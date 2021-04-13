Turkcell Superonline'ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu - Son Dakika

Turkcell'in bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası operatör müşterilerine ses, veri ve görüntü alanında teknoloji çözümleri sunduğu şirketi Turkcell Superonline'ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı.

Turkcell'in dünya ile aynı anda fiber internet çağını başlattığı şirketi Turkcell Superonline'ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı. Erdem bu kapsamda, bireysel ve kurumsal müşterilerin sabit ses ve internet çözümlerinin yanı sıra uluslararası operatör işbirliklerinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Verilen bilgiye göre, telekomünikasyon alanında yaklaşık 20 senelik deneyimi bulunan Erdem, 2007 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Yüksek kalite ve hızda internet sağlayarak bireylerin yanı sıra kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlayan Turkcell Superonline'ın, Türkiye'nin bölgesel bir veri iletişim üssü olması için gerçekleştirmesi gereken altyapı atılımlarına da öncülük etmeye devam edeceği açıklandı. - İSTANBUL