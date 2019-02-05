Turkcell Superonline kira sertifikası ihraç edecek
1 saat önce
Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline, yurt içinde 500 milyon TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edecek.
Turkcell
'in bağlı ortaklığı Superonline
, yurt içinde 500 milyon TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:20
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