Turkcell, sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in girişiminde - Son Dakika
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Turkcell, sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in girişiminde

6 saat önce

Turkcell, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri oldu.

Turkcell, sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in girişiminde, System.String[]

Turkcell, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen toplantıyla iki yıllık programına başlayan CFO Görev Gücü, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri'nin hayata geçmesi için yapılan çalışmaların merkezine kurumsal finansı yerleştirme prensibiyle yola çıktı.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz'ın da görev aldığı inisiyatif, iş dünyasının liderlerini sürdürülebilir kalkınma çözümleri geliştirmeye davet eden bir diyalog sürecini harekete geçirdi.

CFO Görev Gücü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yapılan çalışmalarla uyumlu kurumsal finans modelleri ve araçları geliştirecek. Böylece dünyanın önde gelen şirketleri bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye teşvik edilecek.

İnisiyatif uzun vadede, sürdürülebilir kurumsal finansın prensiplerini ve yol haritasını ortaya koymayı hedefliyor. Böylece hem küresel CFO camiasının görev aldığı şirketlerin yıllık toplam 14 trilyon doları bulan yatırımlarını bu doğrultuda yapmayı teşvik etmeyi hem de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bağlı 10 bine yakın şirketi geliştirmeyi amaçlıyor.

CFO Görev Gücü'nün ortakları arasında BM Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Yatırımcılar (GISD) ve Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe (A4S) yer alıyor.

"Sürdürülebilir finans perspektifli iş modelleri oluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, CFO Görev Gücü'nün, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulması ve alanında bir ilk olması nedeniyle büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Küresel CFO topluluğunu sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde bir araya getirmenin fark yaratacağına inanıyoruz. Şirketlerde sürdürülebilir iş modeline geçişte CFO'lar önemli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell olarak sürdürülebilirliği odaklarına aldıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karbon ayak izimizi azaltabilmek ve bu alandaki performansımızı düzenli olarak duyurmayı hedefliyoruz. Borsa İstanbul'da oluşturulduğundan beri Sürdürülebilirlik Endeksi'nin bir parçasıyız. Bu alanındaki çalışmalarımızı finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirerek yıl içinde 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmasına da imza atmıştık.

Birleşmiş Milletler'in bu inisiyatifinin bir parçası olarak dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla benzer doğrultuda yeni çözümler geliştireceğiz ve yatırımlar için sürdürülebilir finans perspektifli iş modelleri oluşturacağız."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Birleşmiş Milletler, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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