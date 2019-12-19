Turkcell sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in öncü girişiminde - Son Dakika
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Turkcell sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in öncü girişiminde

6 saat önce

Turkcell, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri oldu.

Turkcell sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler'in öncü girişiminde, System.String[]

Turkcell, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri oldu. Şirket, CFO Görev Gücü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yapılan çalışmalarla uyumlu kurumsal finans modelleri ve araçları geliştirecek.


Turkcell, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri oldu. 17 Aralık'ta İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen toplantıyla iki yıllık programına başlayan CFO Görev Gücü, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri'nin hayata geçmesi için yapılan çalışmaların merkezine kurumsal finansı yerleştirme prensibiyle yola çıktı. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz'ın da görev aldığı inisiyatif, iş dünyasının liderlerini sürdürülebilir kalkınma çözümleri geliştirmeye davet eden bir diyalog sürecini harekete geçirdi.


Osman Yılmaz: "Sürdürülebilirlik şimdi de finans perspektifiyle desteklenecek"


CFO Görev Gücü'nün Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulması ve alanında bir ilk olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Küresel CFO topluluğunu sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde bir araya getirmenin fark oluşturacağına inanıyoruz. Şirketlerde sürdürülebilir iş modeline geçişte CFO'lar önemli bir rol üstleniyor. Turkcell olarak tüm dijital servis ve çözümlerimiz, kurumsal çalışmalarımız ve işleyişimizde sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltabilmek ve bu alandaki performansımızı düzenli olarak duyurmayı hedefliyoruz. Borsa İstanbul'da oluşturulduğundan beri Sürdürülebilirlik Endeksi'nin bir parçasıyız. Bu alanındaki çalışmalarımızı finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirerek yıl içinde 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmasına da imza atmıştık. Birleşmiş Milletler'in bu inisiyatifinin bir parçası olarak dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla benzer doğrultuda yeni çözümler geliştireceğiz ve yatırımlar için sürdürülebilir finans perspektifli iş modelleri oluşturacağız." dedi.


İnisiyatif uzun vadede, sürdürülebilir kurumsal finansın prensiplerini ve yol haritasını ortaya koymayı hedefliyor. Böylece hem küresel CFO camiasının görev aldığı şirketlerin yıllık toplam 14 trilyon doları bulan yatırımlarını bu doğrultuda yapmayı teşvik etmeyi hem de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bağlı 10 bine yakın şirketi geliştirmeyi amaçlıyor. CFO Görev Gücü'nün ortakları arasında BM Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Yatırımcılar (GISD) ve Prens Charles himayesinde yürütülen Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe (A4S) yer alıyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Birleşmiş Milletler, Osman Yılmaz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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