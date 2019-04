Turkcell Teknoloji Zirvesi

iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, "Yakın gelecekte yapay zekayı, tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz.

iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, "Yakın gelecekte yapay zekayı, tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz." dedi.



Brooks, Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünyada teknolojiyle birlikte yaşanan değişim ve dönüşüme işaret ederek, dünyanın, sayısallaşmadan dijitalleşmeye gittiği bir dönemde olduğunu söyledi.



Bu dönemde 5G'nin önemine dikkati çeken Brooks, şunları kaydetti:



"Yapay zekanın gelişimi, örneklerle kendini geliştirebilen bir sistem olan derin öğrenme ile son yıllarda hızlandı ve hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yakın gelecekte yapay zekayı tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz. Örneğin, iklim değişikliği nedeniyle sistemi değişmek zorunda olan tarım sektöründe ve dünyada azalmaya başlayan genç nüfus nedeniyle yaşlılara bakacak kişilerin azalmasıyla, yapay zekanın insan bakımında dahi kullanıldığını görmeye başlayacağız."



Yapay zeka hakkında Hollywood filmlerinde görülen her şeyin birebir gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Brooks, "Yapay zekanın hayatımızın hemen her alanına girecek olması, bunun filmlerde gördüklerimize benzeyeceği anlamına gelmiyor. Robotlar filmlerdekiler gibi dünyayı ele geçirmeyecekler, hatta bize benzemeyecekler bile. Üzgünüm ama uçan arabalar da söz konusu olmayacak. Son günlerin popüler konusu olan sürücüsüz araçlarla ilgili bile insanlar büyük beklentilere girerek heyecanlandılar. Pratikte tamamen sürücüsüz araçların kullanılması için tüm sistemin ve yolların değişmesi gerek. Dolayısıyla, evet olacak ama zaman alacak." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, internetten canlı olarak 500 bin kişi tarafından takip edildi



Bu yıl "Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında, "Pazarlama", "İş", "Yaşam", "Toplum" ve "Bugün" başlıklı 5 ana paralel salon yer aldı.



Türkiye ve dünyadan çok sayıda yönetici ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen panellerde, büyük veriyi görselleştirme ve anlamlandırma, içeriğin dünyası nereye gidiyor, veri güvenliği, dijitalleşen iş süreçleri, akıllı enerji ve endüstri, akıllı ev ve binalar, akıllı çevre, güçlendirilmiş zeka ile hayata dokunan uygulamalar, aile için teknoloji, insan için teknoloji, Türksporu, dijital insan, tech-fin ve dijital eğlence gibi teknoloji dünyasını 360 derece kapsayan konular masaya yatırıldı.



Zirve, iş dünyası, kurumsal şirketler ve teknolojiseverleri bir araya getirirken, 10 binden fazla katılımcı, 20'den fazla oturumda konusunda uzman yerli ve yabancı 70'e yakın fikir önderini dinleme şansı yakaladı.



Verilen bilgiye göre, etkinlik internetten canlı olarak 500 bin kişi tarafından takip edildi. Program ve detaylar BiP kanalından, canlı yayınlar ise Turkcell web sitesi ve TV+'taki Life+ kanalından gün boyu izlendi.



Katılımcılar, "Bugün 1440 Alanı" temalı stantlarında fizy, Dergilik, Lifebox, TV+, BiP, Yaani, Lifecell gibi Turkcell ürünlerin yanı sıra Filiz (Akıllı Tarım) ürünü, Kopilot, Hesapplı akaryakıt uygulaması, Dronecell, akıllı ev sistemlerini deneyimleme imkanı oldu.



Stantlarda ayrıca, siber güvenlik, akıllı hastane, dijitalleşen iş süreçleri de yer alırken, çocuklar için maker atölyeler gibi onları geleceğin teknolojilerine hazırlayan etkinlikler de sunuldu.





Sürücüsüz araca yoğun ilgi





Teknoloji Zirvesi'nin en yoğun ilgi gören deneyimlerinden biri de, 5G'nin gelmesiyle büyük önem kazanacak sürücüsüz araçların önde gelen örneği EasyMile EZ10 oldu.



Turkcell ve Ericsson iş birliği ile Türkiye'de ilk kez kullanıcı deneyimine sunulan EZ10, şu anda dünyanın en çok kullanılan sürücüsüz servis aracı olarak örnek gösterilirken, zirve ziyaretçilerinin bu özel araçla ilgili en çok merak ettiği konuların başında güvenlik geliyor.



Son derece hassas sensörlerle donatılan EZ10 altyapı, diğer araçlar, yayalar ve yol üzerindeki diğer her şeyle ilgili verileri anlık olarak algılayarak çevresinin 360 derecelik bir resmini çiziyor.



Böylece durması, ilerlemesi, hızlanması veya yavaşlaması gereken anlara son derece güvenli şekilde karar veriyor. Sensörlerin çalışma durumu çok aşamalı şekilde kontrol altında tutulurken, aracın yazılımı da her aşamada en üst düzeyde siber güvenlik önlemleriyle denetleniyor.

EZ10, kampüs ya da otel gibi özel alanların yanı sıra bazı bölgelerde metro ve tramvay durakları arasında ulaşımı da sağlıyor.



Fransa, Almanya, Norveç, Avustralya ve Japonya'da karma trafiğe çıkmasına izin verilen ilk otonom araç EZ10, bugüne dek 25 ülkede 250 bin kilometre katetti, yani dünyanın çevresini 6 kere dolaştı. Bu seferlerde 320 bin kişiyi güvenle taşıdı.



Zirvede katılımcılar aynı zamanda Haliç Kongre Merkezi'nden Ericsson'un İsveç'teki test pistinde bulunan bir aracı da uzaktan gerçek zamanlı olarak sürerek sıra dışı bir deneyimi de yaşama şansı buldu.



Teknolojiyle engelsiz buluşma



Turkcell Teknoloji Zirvesi, engelli konuklar için de özel olarak düzenlendi.



Zirvenin yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki tüm alanlar, görme, işitme ve yürüme engelli ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirildi.

Tüm salonlarda tekerlekli sandalyelerdeki izleyicilerin sahneyi rahatlıkla görebildikleri alanlar ayrılırken, programın tamamında da görme ve işitme engelli konuklara, işaret dili bilen ve anlık betimleme yapabilen görevliler eşlik etti.



Zirve kapsamındaki toplantı ve oturumların yapıldığı tüm sahnelerde sunumlar sürekli olarak işaret dili tercümanlarıyla aktarıldı. Ayrıca, Turkcell'in İşaret Dilim uygulaması ile işaret dili çevirisi de yapıldı.



Görme engelli katılımcılar programdaki tüm sunum ve gösterileri sesli betimleme ile takip etti. Turkcell'in desteklediği Arı Kovanı'nın en ilgi gören ürünlerinden "Hayal Ortağım" üzerinden kapalı alan navigasyon hizmetinden de yararlandı.



Stantların anlatımları da yine aynı uygulama üzerinden sunuldu. Zirve programının tamamı Braille alfabesiyle basıldı ve sesli versiyonu da yine Hayal Ortağım üzerinden ulaştırıldı.



Dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu Huawei Mate X Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Kural İhlali Yapan Yarışmacılara Yaptırım Yapacağız

Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor

Çalışanını Döverek Öldüren Bar Sahibi Yakalandı