Son Dakika Haberleri: Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı

Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı

38 dakika önce

Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi.

Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı, System.String[]
Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi. 'Yaani yapay zeka', cebimizdeki asistan oluyor. Bütün geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:19 
Murat Erkan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:57:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]