Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı
38 dakika önce
Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:19
Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi. 'Yaani yapay zeka', cebimizdeki asistan oluyor. Bütün geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı" dedi.
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