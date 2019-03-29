Son Dakika Haberleri: Turkcell Teknoloji Zirvesi Sürprizlerle Geliyor!

Turkcell Teknoloji Zirvesi Sürprizlerle Geliyor!

9 dakika önce

Turkcell Teknoloji Zirvesi 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek.

Turkcell Teknoloji Zirvesi 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek. Yapay Zeka, nesnelerin interneti, otonom araçlar, Drone ve benzeri konuların ele alınacağı zirve öncesinde Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile konuştuk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube

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