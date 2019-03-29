Turkcell Teknoloji Zirvesi Sürprizlerle Geliyor!
9 dakika önce
Turkcell Teknoloji Zirvesi 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek.
Turkcell Teknoloji Zirvesi 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek. Yapay Zeka, nesnelerin interneti, otonom araçlar, Drone ve benzeri konuların ele alınacağı zirve öncesinde Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile konuştuk.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube
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