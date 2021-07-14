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Turkcell'den 15 Temmuz açıklaması: Verileriniz ve geleceğiniz güvende - Son Dakika

Turkcell'den 15 Temmuz açıklaması: Verileriniz ve geleceğiniz güvende

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:11
Turkcell'den 15 Temmuz açıklaması: Verileriniz ve geleceğiniz güvende, System.String[]

15 Temmuz gecesi verilen büyük mücadelenin en büyük kahramanı Türk milletine, Turkcell teknolojisiyle destek olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "15 Temmuz 2016 gecesi en hızlı şekilde ve tüm teknolojik imkanlarıyla milli iradenin yanında yer alarak yerli ve milli...

15 Temmuz gecesi verilen büyük mücadelenin en büyük kahramanı Türk milletine, Turkcell teknolojisiyle destek olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "15 Temmuz 2016 gecesi en hızlı şekilde ve tüm teknolojik imkanlarıyla milli iradenin yanında yer alarak yerli ve milli teknoloji yatırımlarımıza hız verdik. Veri güvenliğini en üst seviyeye çıkararak ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital servisler geliştirerek, Türkiye'nin verilerini ve geleceğini emin ellerde tutuyoruz" dedi.

Haberleşme güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yatırımlara hız verdiklerine dikkat çeken Erkan şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak çalışmalarımızı ilk günden itibaren 'yerli ve milli' hassasiyetinin üzerinde durarak üretiyoruz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle ürün ve servislerimizi geliştiriyoruz. Temel stratejimizde Dijital Servislerimiz, Dijital İş Servislerimiz ve Techfin servislerimiz önemli bir yer tutuyor. Bu stratejimiz dahilinde attığımız adımların, 15 Temmuz gibi hain girişimlere karşı da güçlü bir önleyici ve engelleyici mekanizma oluşturduğuna inanıyoruz."

VERİ MERKEZLERİ, ULUSAL VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK DEĞERDE

Gebze, Ankara ve İzmir'in ardından bu yıl açılışı gerçekleşecek Çorlu Veri Merkezi ile, Turkcell'in verilerimizin güvenliğini ve mahremiyetini güvence altına almak için attığı adımlara bir yenisini daha ekleyeceğini ifade eden Erkan, "Turkcell olarak Veri Merkezlerinin Ulusal Veri Güvenliği açısından stratejik değere sahip olduğuna inanıyoruz. Turkcell Çorlu Veri Merkezi ile bu hayati alanda yaptığımız yatırımların tutarı toplamda 2 milyar lirayı aşacak. Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak, bu ülkede kazandıklarımızı yeni yatırımlarla ülkemize geri döndürmeye devam edeceğiz.  2020 yıl sonu itibarıyla, bugüne kadar (lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri ve yerli ve milli dijital ürünler de dahil olmak üzere) ülkemize 50 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımlar artan tempoyla devam edecek" diye konuştu.

"BİP EN HIZLI BÜYÜYEN PLATFORMLARDAN BİRİ OLDU"

Her türlü senaryoda kesintisiz hizmet sunmanın önemini, geçmişteki farklı acı tecrübelerden dolayı ülkece çok iyi bildiklerini aktaran Erkan şöyle devam etti:

"15 Temmuz kalkışmasında yabancı anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanılması nedeniyle yerli ve milli mesajlaşma uygulamamız BiP'in daha da geliştirilmesi için yatırımlara hız vermiştik; bugün o yatırımların karşılığını almaya başladık. BiP 2021 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde en çok indirilen mobil uygulama oldu ve dünya genelinde de 82 milyondan fazla indirmeye sahip. Web arayüzünden arama, kaybolan mesaj, grup görüntülü görüşme, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizi rakiplerimizden çok daha önce hayata geçirmiştik. Bunun yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik."

"ÜSTÜN NETWORK ALTYAPISI VE TEKNOLOJİ GÜCÜYLE KESİNTİSİZ HİZMETE DEVAM"

15 Temmuz gecesi tüm olanaklarını seferber ederek milleti hedef alan bu saldırının karşısında durduklarını ve en hızlı harekete geçen şirketlerden biri olduklarını söyleyen Murat Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bugün Turkcell'in dijital servislerinin milyonlarca kullanıcıya ulaşan, pek çok ülkeye ihraç edilen çok değerli yerli ve milli teknoloji ürünleri haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Yerli baz istasyonu, yerli otomobil gibi tarihi hamlelerde yer alarak ülkemize maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin iletişim ve dijitalleşme teknolojisi alanındaki lider şirketi olarak güçlü teknolojik altyapımız, geniş mobil ve fiber iletişim ağlarımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki veri merkezlerimiz, yetişkin ve yetkin mühendis kadromuz sayesinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bu hain darbe girişiminde ülkesini koruma pahasına canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla bir kez daha anıyorum."


Turkcell'den 15 Temmuz açıklaması: Verileriniz ve geleceğiniz güvende

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, 15 Temmuz, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den 15 Temmuz açıklaması: Verileriniz ve geleceğiniz güvende - Son Dakika Ekonomi


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