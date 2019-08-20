Son Dakika Haberleri: Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi final etabı başladı
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Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi final etabı başladı

58 dakika önce

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı başladı.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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