Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları Diyarbakır'da yapıldı

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde 2021 sezonunun ilk yarışması 47 takımın katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Kros Ligi ilk kademe yarışmaları 20 yaş altı ve büyüklerde yaklaşık 250 atletin katılımıyla tamamlandı.

Müsabakalarda bireysel birincilikleri 20 yaş altında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Elanur Çoban ve Devrim Kazan, büyüklerde ise yine İstanbul Büyükşehir Belediyepor'dan Fatma Demir ile Fenerbahçe'den Aras Kaya elde etti.

İlk kademe müsabakaları sonunda takım sıralamasında büyük erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, kadınlarda Fenerbahçe, 20 yaş altında ise her iki kategoride de İstanbul Büyükşehir Belediyespor zirvede yer aldı.