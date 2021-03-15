Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu - Son Dakika

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu

15.03.2021 17:09
Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu, System.String[]

İlk kademesi Diyarbakır'da yapılan ve 35 takımın yarıştığı Turkcell Türkiye Kros Ligi'nin finali, dün Adana'da gerçekleştirildi.

İlk kademesi Diyarbakır'da yapılan ve 35 takımın yarıştığı Turkcell Türkiye Kros Ligi'nin finali, dün Adana'da gerçekleştirildi. Büyük erkeklerde 10 kilometre, büyük kadınlar ve U20 erkeklerde 6 kilometre, U20 kadınlarda ise 4 kilometrelik parkurlarda koşulan Kros Ligi'nin final yarışmaları sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar da belirlendi.

U20 erkeklerde Balkan şampiyonu Devrim Kazan, yarışı büyük farkla kazanırken takımı İstanbul BBSK'nın şampiyonluğunda da önemli rol oynadı. İstanbul ekibi, 47 puanla zirveye çıkarken, onu Fenerbahçe (73 puan) ve İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü (81 puan) takip etti. 35 takımın yarıştığı Kros Ligi finalleri sonrasında yapılan ödül töreninde kupaları takımlara teslim edildi.

Şampiyonada üçüncü olan İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada: "Ben şahsım olarak bu üçüncülüğü içime sindiremedim. Fakat milyonlarca lira bütçeli bu takımlara çok az puan farkıyla geçilmeyi normal karşılıyorum. Bizi geçen takımlara baktığımızda tamamı büyük takımlar ve atletizmde meşhur kulüplerimiz. Biz bu takımı kurarken birilerine örnek olur, birkaç iş adamı daha bu heyecanla kulüp kurar diye düşünmüştük. Ben eski bir milli atletim. Bu bir sevda işi, gönül işidir Hedeflerim arasında ithal sporcularında önünü keseriz düşüncem vardı. Burada ne kadar haklı olduğumu dün gördüm. Bizim sporcularımızın da en az onlar kadar güçlü ve nitelikli olduğuna şahit oldum." diyerek iş adamlarının da taşın altına ellerini sokmalarını istedi.

Öztürk: "Türk evladının imkan verilirse neler yapabileceğini gösterdik"

Dünkü yarışlarda bizim sporcularımızın ithal sporcuları nasıl geçtiğini gördük diyen Öztürk; "İki yarışta da gördük ki; bu çocuklar doğulusuyla, batılısıyla bizim çocuklarımız. İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler. Benim gibi atletizm sevdalısı eski bir sporcunun kurduğu kulüp Türkiye üçüncüsü olabiliyorsa, burada sporcularımı çalıştıran antrenörlerimiz Bahattin İnce ve Erol Çoban'da alkışı hak ediyorlar. İki hocama da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Bundan sonraki hedefimizin de ne olduğunu sporcu kardeşlerim ve antrenör arkadaşlarım biliyorlar" diyerek çıtayı yüksek tuttu.

Sloganınız "Yerli, Temiz ve Milli Gençlik"

Sloganlarının "Yerli Temiz ve Milli Gençlik" olduğunu ifade eden Ali Öztürk Spor Kulübü Kulüp Başkanı Ali Öztürk; "Benimde kısıtlı imkanlarla kurduğum ve bugün bunun meyvelerini toplamak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunu tarif etmem mümkün değil. Sporcularımın tamamı Türk çocukları... Yani yerli ve milli. Bir çok büyük kulüple yarışıp üçüncü olmak, muhteşem bir duygu. Bireysel olarak Türkiye Şampiyonu çıkarıp milli takıma sokmanın hazzını yaşayan bilir. Bana bu mutluğu yaşattıkları için sporcu kardeşlerime ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Ali Öztürk Spor Kulübü olarak yarışlarda Hakan Buğanlı, Abdulhalık Çağıran, Nihat Birgin, Yunus Yalçın ve Mensur Özdemir ile yarıştık. İlerleyen dönemlerde sporcu sayımızda da artış olacaktır. Başarılarımızı da daha yukarılara çıkaracağız" diyerek büyük kulüplere gözdağı verdi. - İSTANBUL

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu
Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu
Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ali Öztürk, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde İstanbul Ali Öztürk Spor Kulübü üçüncü oldu - Son Dakika Spor


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