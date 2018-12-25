Son Dakika Haberleri: Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası

50 dakika önce

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası, System.String[]
Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 200 metre serbestte ENKA'dan Beril Böcekler, 1.59.82'lik derecesiyle 15-16 yaşta 2.02.09 ile kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Kadınlar 400 metre karışıkta Fenerbahçe'den Deniz Ertan 4.46.58'lik derecesiyle 14 yaşta rekor kırdı. Eski rekor 4.46.77 ile yine bu sporcuya aitti.

Erkeklerde de Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 400 metre karışık 15-16 yaşta 4.16.72 ile kendisine ait olan Türkiye rekorunu 4.16.29'a çıkardı.

Organizasyona yarın yapılacak yarışlarla devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:31 Kaynak: AA

Genç, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Spor
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