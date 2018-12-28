Son Dakika Haberleri: Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası

22 dakika önce

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası, System.String[]
Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 5 gün süren organizasyonda, ENKA açık yaş kadınlarda 213 puanla birinci oldu. Fenerbahçe'nin bu kategoride 201 puanla ikinci bitirdiği şampiyonayı, Galatasaray ise 112 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Açık yaş erkeklerde Fenerbahçe 232 puanla kürsünün en üst basamağına çıkarken, ENKA 175 puanla ikinci, Galatasaray da 147 puanla üçüncü oldu.

Genç yaş kadınlarda Fenerbahçe 182 puanla birinci, ENKA 151 puanla ikinci, Galatasaray da 99 puanla üçüncü sırada şampiyonayı bitirdi. Genç yaş erkeklerde de Fenerbahçe 191 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 124 puanla ikinci, ENKA da 122 puanla üçüncülüğe ulaştı.

Son günde 8 Türkiye rekoru

Şampiyonanın son gününde 8 Türkiye rekoru kırıldı.

Kadınlar 400 metre serbestte 4.08.51'lik derece elde eden ENKA'dan Beril Böcekler, 14, 15-16, 17-18 ve açık yaş kategorilerinde 4.09.90 ile kendisine ait olan Türkiye rekorlarını geliştirdi.

Erkekler 400 metre serbestte ENKA'dan Erge Can Gezmiş, 3.45.06'lık derecesiyle açık yaşta rekor kırdı. Bu kategoride eski rekor 3.45.11 ile Nezir Karap'a aitti.

ENKA'dan Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kurbağalama açık yaşta 2.08.32 ile kendisine ait rekoru, 2.07.12'e çıkardı.

Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 400 metre serbest 15-16 yaş kategorisinde 3.49.93 ile kendisine ait olan rekoru 3.48.26'ya taşıdı.

Galatasaray'dan Bora Gülşen, 200 metre sırtüstüde 1.58.19'luk derecesiyle 15-16 yaşta rekor kırdı. Bu kategoride eski rekor 1.58.84 ile Melikşah Düğen'de bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:34 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Spor
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