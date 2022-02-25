Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

25.02.2022 16:50

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyon niteliği taşıyor.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacak.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atlet de tasnif dışı yarışarak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika
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