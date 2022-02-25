Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyon niteliği taşıyor.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacak.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atlet de tasnif dışı yarışarak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü tamamlanacak.