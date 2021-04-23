Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri devam ediyor

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelere, 4X200 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 200 metre kelebek, 50 metre serbest ve 200 metre karışık yarışlarıyla devam edildi.

Yarışlar öncesi düzenlenen törende, seçmelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tarafından plaket verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erkan Yalçın, sporcuların kalan 90 günde olimpiyata büyük adımlar atacağına inandığını söyledi.

Ekibiyle gurur duyduğunu belirten Yalçın, "2010'ların sonlarında 61 federasyon içerisinde Yüzme Federasyonunun 1 derecesi varken bugün Türkiye'de 64 federasyon içerisinde Türkiye Yüzme Federasyonu sizlerin ortaya koyduklarıyla Türkiye'de bir numaralı federasyondur. Bu başarının asıl sahibi bu havuzdaki övündüğüm ve övünmeye devam ettiğim, dünyadaki ilk beş ekipten biri olarak gördüğüm antrenör ekibimdir. Bununla beraber hakemlerimiz ve sporcularımızdır. Bu başarı bu camianındır. İnşallah daha güzel başarıları hep beraber yaşayacağız. Çünkü milletimiz ve siz bu başarıları hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Seçmelere yarın 200 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 400 metre karışık ve 4X100 metre serbest yarışlarıyla devam edilecek.