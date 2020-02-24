Turkcell uluslararası arenada 5G çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Turkcell uluslararası arenada 5G çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Turkcell'in Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği'nde (NGMN) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla gerçekleştirildi.

Turkcell uluslararası arenada 5G çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Turkcell'in Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği'nde (NGMN) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, uluslararası operatörler kuruluşu NGMN bünyesinde Turkcell'in yönettiği ve aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünyanın önde gelen telekom operatörlerinin yer aldığı 5G testleri projesinin üç yıl süren çalışmaları tamamlandı.

5G teknolojisinin standartlarının doğrulanması ve gelişimine katkı sağlanması amacıyla saha testleriyle de desteklenen projede, 5G hizmeti verecek şirketlere yol göstermek amacıyla düşük gecikme, yüksek hız, kapsama ve spektral verimlilik gibi çeşitli konularda testler gerçekleştirilerek sonuçlarıyla ilgili detaylı bir teknik rapor yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin 5G'de dünyada öncü rolünü sürdürmesi amacıyla uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60'tan fazlasına 200'den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN'de başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi başarıyla temsil ediyoruz"

Dünyanın lider telekom şirketleri ile bir arada yer alarak ve bu projede onlara öncülük ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğumuz sonuçlar bir yandan 5G'nin teoride vaat ettiği gelişmelerin pratikte gerçekleşmesi açısından çok cesaret verici olurken diğer yandan da gelecekteki geliştirmeler açısından çok önemli ipuçları verdi. Örneğin 4.5G şebekesinde 20-30 milisaniyelerde gözlenen gecikme süresi 5G testlerinde 1-2 milisaniyelere kadar indi.

Bu sonuç bize otonom araçlar, uzaktan robotik ameliyat gibi konuların 5G ile birlikte yakın zamanda hayatımızda yer alacağını rahatlıkla gösteriyor. Yine yaptığımız 5G saha testlerinde Çoklu MIMO teknolojisi kullanılarak 5,5 Gbps hızlarına erişebildiği gözlendi. Bu hızlar sayesinde 5G'de sanal/arttırılmış gerçeklik, hologram gibi uygulamaların yaygınlaşmasının önü açılıyor. Ülkemiz adına 5G'de dünyaya yön veren böylesine önemli bir projeye imza atmanın ve liderlik etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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