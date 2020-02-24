Turkcell uluslararası arenada 5G'ye liderlik ediyor - Son Dakika
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Turkcell uluslararası arenada 5G'ye liderlik ediyor

6 saat önce

Turkcell'in, uluslararası operatörler kuruluşu NGMN'de (Next Generation Mobile Networks Alliance / Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla sona erdi.

Turkcell uluslararası arenada 5G'ye liderlik ediyor, System.String[]

Turkcell'in, uluslararası operatörler kuruluşu NGMN'de (Next Generation Mobile Networks Alliance/ Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla sona erdi. Üç yıl boyunca aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünya telekom devlerinin de dahil olduğu projeyi yöneten Turkcell, gerçekleştirdiği saha testleriyle hem global 5G standartlarının doğrulanmasına hem de 5G teknolojisinin gelişimine önemli katkılar sağladı.


Son olarak Türkiye'nin ilk 5G üzerinden canlı televizyon yayınını hayata geçiren Turkcell, bu alandaki çalışmalarıyla uluslararası arenada da öncülük etmeye devam ediyor. Uluslararası operatörler kuruluşu NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance/ Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği) bünyesinde Turkcell'in yönettiği ve aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünyanın önde gelen telekom devi operatörlerin yer aldığı 5G testleri projesinin üç yıl süren çalışmaları başarıyla tamamlandı.


5G teknolojisinin standartlarının doğrulanması ve gelişimine katkı sağlanması amacıyla saha testleriyle de desteklenen projede, 5G hizmeti verecek şirketlere yol göstermek amacıyla düşük gecikme, yüksek hız, kapsama ve spektral verimlilik gibi pek çok konuda testler gerçekleştirilerek sonuçlarıyla ilgili detaylı bir teknik rapor yayımlandı.


Gediz Sezgin: "5G'de uluslararası alanda da ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları söyledi: "Ülkemizin 5G'de dünyada öncü rolünü sürdürmesi amacıyla uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60'tan fazlasına 200'den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN'de başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu. Dünyanın lider telekom şirketleri ile bir arada yer alarak hatta bu projede onlara öncülük ederek ülkemizi başarıyla temsil ettik. Ortaya koyduğumuz sonuçlar bir yandan 5G'nin teoride vaat ettiği gelişmelerin pratikte gerçekleşmesi açısından çok cesaret verici olurken diğer yandan da gelecekteki geliştirmeler açısından çok önemli ipuçları verdi. Örneğin 4.5G şebekesinde 20-30 milisaniyelerde gözlenen gecikme süresi 5G testlerinde 1-2 milisaniyelere kadar indi. Bu sonuç bize otonom araçlar, uzaktan robotik ameliyat gibi konuların 5G ile birlikte yakın zamanda hayatımızda yer alacağını rahatlıkla gösteriyor. Yine yaptığımız 5G saha testlerinde Çoklu MIMO teknolojisi kullanılarak 5,5 Gbps hızlarına erişebildiği gözlendi. Bu hızlar sayesinde 5G'de sanal/arttırılmış gerçeklik, hologram gibi uygulamaların yaygınlaşmasının önü açılıyor. Ülkemiz adına 5G'de dünyaya yön veren böylesine önemli bir projeye imza atmanın ve liderlik etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."


Üç yıl önce telekomünikasyon endüstrisinin 5G vizyonunu ortak bir perspektifte ele alarak küresel bir yol haritası ortaya koymak ve standartları bu ihtiyaçlara göre yönlendirmek amacıyla yola çıkılan projenin sonuçları arasında mimari tasarım prensipleri ve spektrum konuları da yer alıyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
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