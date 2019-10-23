Son Dakika Haberleri: Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Son Dakika Güncel Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

1 saat önce

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkan tanıyacak senaryoların geliştirilmesi konusunda 'iyi niyet anlaşması' imzaladı.

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkan tanıyacak senaryoların geliştirilmesi konusunda 'iyi niyet anlaşması' imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Ericsson (NASDAQ: ERIC) ve Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), 5G teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçecek olan yeni kullanım senaryolarının Turkcell şebekesinde kullanımına yönelik "İyi Niyet Anlaşması" yapıldı.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi olması için çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Sezgin, "Bu doğrultuda iş ortağımız Ericsson ile yeni bir iyi niyet protokolüne daha imza attık. Anlaşma ile 5G alanında özellikle sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'le sürekli artarak devam eden işbirliğinin önemine dikkat çeken Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın ise, "5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkan verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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