Turkcell ve Huawei Ordu'da "Akıllı Şehir" İçin İş Birliği Yapacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei arasında "Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei arasında "Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende, güçlü şebekeleriyle mobil ve sabit iletişim altyapısının yanında akıllı şehir projelerinde de uçtan uca çözümler sunduklarını söyledi.



Ordu Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir vizyonuna katkı sağlamak için kararlı ve inançlı adımlar attıklarını belirten Güler, "İmzaladığımız bu protokol de bu yolculuğun ortak atılacak ilk adımlarından biri. Amacımız Ordu'yu düşünen, üreten ve yarışan bir şehir haline getirmek. Akıllı Şehirler Projesi'ni devreye alarak Ordu'yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ordulu bal üreticileri artık akıllı kovanlarda daha verimli ve kaliteli bal üretimi gerçekleştirecek. Fındık üreticileri de gelişmiş teknoloji çözümleriyle tanışacak." dedi.



Güler, "Yeni teknolojilerle donanan, verimliliği artıran çözümlerimizle Ordu halkına kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projenin, ülke genelinde hükümetin de desteklediği konuların başında geldiğini söyledi.



Tekintaş, iki teknoloji devinin desteğiyle hayata geçirilecek çalışmalarla Ordu halkına hem kaliteli yaşam ve iletişim hem de verimlilik sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Sezgin, "Bugün, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler artık bütün endüstrileri, insanların yaşam şekillerini ciddi anlamda etkiliyor. Tabii ki bu noktada akıllı şehir vizyonu da bu teknolojileri birleştirerek şehirlerimizde hayatları kolaylaştırmak, yöneticilerin iş yapış şekillerini daha kolay hale getirmek ve verimliliği artırmak için oldukça önemli bir inisiyatif sunuyor. Bu kapsamda biz de Turkcell olarak akıllı şehir vizyonumuzla şehirleri akıllandırıp orada farkı, farklılaşmayı yaratmayı temel amaç edindik."



Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhang Xiaolong da imzaladıkları protokolün, Ordu'nun 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacağını, kent sakinlerinin en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacağını söyledi.



Xiaolong, geleceğin çözümlerini geliştirerek katma değer yaratan işlerde iş birliklerini sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Protokol kapsamında Turkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişbant (FBB), mobil genişbant (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetleri sağlayacak.



Huawei ise akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere birçok alanda dikey çözümler sağlayan ürünlerin teminini yapacak.

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